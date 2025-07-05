Чого не варто робити 5 липня, аби раптово не втратити гроші

За деякими прикметами можна зрозуміти, якою буде далі погода

Сьогодні, 5 липня, за новим стилем, українці згадують преподобного Афанасія Афонського. До запровадження новоюліанського календаря це відбувалося 18 липня.

Афанасій народився у 920 році у Малій Азії. Родина була заможною, але він швидко втратив батьків. Вихованням хлопця займалась подруга мами, завдяки якій він почав вірити в Ісуса Христа.

Афанасій певний час був професором у Царгороді. Згодом чоловік відправився на гору Афон, де створив монастир. Він керував духовним місцем і давав настанови християнам. Також Афанасій поширював віру у Спасителя. Чоловік вів аскетичний спосіб життя, відзначався глибокою мудрістю та добротою. Помер у 1003 році.

Традиції та прикмети 5 липня

На святого Афанасія віряни йдуть до храму та моляться про мир і допомогу у справах. Вважається, що святий сприяє усім, хто цього щиро прагне.

Побачили густі хмари — готуйтеся до дощу.

Літає багато комарів — погода буде хорошою.

Помітили крапельки вологи на листі — чекайте на опади.

Що не можна робити 5 липня

Краще не займатися важкою фізичною роботою.

Не давайте у цей день гроші у борг, бо можете втратити достаток.

Не можна лінуватися, бо притягнете проблеми.

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