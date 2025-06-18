Приховано від сторонніх очей: як виглядає найвище озеро України і як до нього дістатися

Потрібні зусилля, щоб побачити цю відокремлену водойму

Україна славиться своїми гарними та незвичайними водоймами. Найбільшим озером у нас вважається Ялпуг, а найвищим — Бребенескул. Воно заховано у самому серці Карпат, тож дістатися туди не так просто.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про найвище гірське озеро України і як воно виглядає. Ми дізналися, у чому його особливість.

Як виглядає найвище озеро в Україні

Озеро Бребенескул називають "суворим дивом" Карпат. Водойма знаходиться на висоті 1801 метр над рівнем моря, в ущелині, що нагадує чашоподібну западину. Протяжність озера становить 134 метри, а глибина – 2,8 метри.

Найвище озеро України

Крім того, що озеро важкодоступне, воно має дуже прозору, але холодну воду, оскільки знаходиться між гірськими вершинами, тому сонце його прогріти не може. Температура води у водоймі не піднімається вище 15 градусів Цельсія.

Озеро Бребенескул знаходиться в ущелині

Дно Бребенескула в основному кам’янисте, купатися в ньому не рекомендується, через низьку температуру води у людей, навіть загартованих, можуть виникнути судоми під час плавання, що може призвести до серйозних наслідків.

Але водойма користується популярністю у любителів гірських вершин, коли на озеро падають сонячні промені, воно має неймовірно блакитний відтінок, тому його часто ще називають "Синє око Карпат". Краєвиди тут неймовірні, вони варті того, щоб пройти складний шлях гірськими стежками.

Як виглядає озеро Бребенескул

Якщо ви вирішите відправитися до цієї унікальної водойми, то будьте готові до того, що шлях буде складним, адже доведеться опускатися в глибоку ущелину, потім знову підніматися на гірський хребет. Можна залишитися біля водоймища і на ніч, проте важливо враховувати, що вночі там дуже холодно, тому буде потрібно теплий одяг, намет і спальний мішок. і все це може ускладнюватись поганою погодою.

Озеро Бребенескул у серці Карпат

Як дістатися до озера Бребенескул

Озеро знаходиться далеко від цивілізації, але багатьох туристів це не зупиняє. Щоб побачити гарну водойму, можна скористатися послугами досвідченого провідника, особливо тим, хто не має досвіду в подібних подорожах.

Вода в озері Бребенескул не піднімається вище за 15 градусів

Починати шлях можна з туристичної бази "Заросляк" (з Івано-Франківська туди ходять маршрутні таксі). До озера можна стартувати із села Луга, від якого до водоймища веде вузька стежка. Або ж можна вибрати маршрут із села Богдан, машиною можна доїхати до Полонини Лемської, а звідти пішки до стежки до озера.

Як дістатися до озера Бребенескул

"Телеграф" писав раніше, де в Україні є екзотичний куточок, про який мало хто знає. Він дивує своєю блакитною водою та піщаними скелями.