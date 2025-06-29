Перевірте шухляди: стареньку монетку в 2 копійки можна продати за 30 тисяч гривень

Ціна монети залежить від різновиду штампу та стану монети

В Україні продають рідкісну монету 1992 року. Таких було виготовлено пару десятків і вона ніколи не була в обігу.

Про це повідомляють на сайті "Монети ягідки". Там пишуть що така монета продається від 17 до 30 тисяч гривень.

"2 копійки 1992 року — це пробна монета України, яка не була запущена в обіг. Перші українські 2 копійки були алюмінієві, їх карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Через помилку в ескізах монета отримала вузький вінок. Як згадує А. Люлько у книзі "ЛСЗ — первый монетный двор Украины", у якості проби було виготовлено всього 20-30 шт таких копійок. Заготовки для карбування були алюмінієві і стальні", — йдеться у матеріалі.

По каталогу ІТК-8 різновид класифікується як 1ГА.

На аверсі зображено тризуб, напис "Україна" і дату 1992.

На реверсі вказано номінал "2 копійки".

Гурт монети гладкий.

2 копійки 1992 року ніколи не були в обігу, тому навряд чи ви їх знайдете.

Скільки коштує монета

Ціна на 2 копійки 1992 р. стабільно висока і може сягати 30 000 гривень. Якщо монета з немагнітної сталі то її вартість вища. На аукціоні Віоліті оригінальні алюмінієві 2 копійки 1992 року востаннє продавали в 2019 році, тоді монету купили за 28 070 грн.

Раніше "Телеграф" писав, що за стару монету 5 копійок можуть заплатити до 10 тисяч грн.