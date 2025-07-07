Улюблена гра українців: з'явився смішний мем про атаки "Шахедів"

Монотонний гул створюється невеликим двотактним двигуном

Київ, Одесу та інші міста України атакують дрони іранського виробництва — Shahed, які за свій гидкий звук на підльоті до цілей вже отримали назву "мопеди" — крилаті дрони. Їх так назвали на звук, схожий на звук мопеда або бензопила.

Українці створили мем, який іронічно показує ситуацію з тим, що в жителів України своя гра. Більшість задається питанням, що саме може літати над вікном.

Під час повітряної тривоги мешканці просять мопедистів та мотоциклістів утриматися від подорожей містом. Однак вони, переважно, ігнорують ці прохання.

Звуки "шахедів" дійсно нагадують звук мопеда або мотороллера. Цей характерний монотонний гул створюється невеликим двотактним двигуном, який використовується в цих безпілотниках.

Жителі українських міст швидко навчилися розпізнавати цей специфічний звук — він відрізняється від звуків літаків чи вертольотів своєю низькою частотою та рівномірним "тарахтінням", яке справді дуже схоже на звук старого мопеда чи бензопили.

Такий двигун обирається для дронів-камікадзе через свою простоту, дешевизну та достатню потужність для доставки вибухівки на значні відстані, хоча він і створює цей характерний звуковий "підпис".

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