Його збудували 438 років тому: як виглядає найстаріший дерев’яний будинок в Україні та де його знайти (фото)

Це унікальний зразок поліського житла

Найстаріший житловий будинок Києва знаходиться на Подолі, а ось найдавніший дерев’яний будинок України виявили на Волині. Будівлі вже 438 років, і вона добре збереглася до нашого часу.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає найстаріший дерев’яний будинок в Україні та що про нього відомо. Ми дізналися, де його можна побачити.

Як виглядає найстаріший будинок в Україні

Дерев’яну хату, датовану 1578 роком — про це свідчить напис, вирізаний прямо на її стіні, — сьогодні вважають найстарішим в Україні. Унікальний зразок традиційного поліського житла виявили 1970 року на Волині, у селі Самари Ратнівського району.

Найстаріший дерев’яний день в Україні, Фото: Pslava.info

Це так звана курна хата — без сіней і димаря: її опалювали по-старому, випускаючи дим через двері чи спеціальні отвори у стелі та даху. У ній лише одна кімната, площею 24 квадратні метри (4,8 × 5,1 м).

Як виглядає найстаріший будинок в Україні, Фото: Pslava.info

Будинок збудували з соснових плах, у ньому три вікна з дерев’яними засувками. Дах у споруді двосхилий, на кроквах покритий соломою. Вітрові дошки на фронтонах закінчуються різьбленими фігурами коней.

Цей будинок збудовано 438 років тому, Фото: Pslava.info

Усередині хати є глиняна піч, а поряд вибита дата: "1587". З меблів там залишився також лежак, дві лави та жердини, на яких сушили льон, коноплі, а також сіно та дрова.

Будинок побудований з соснового плаху, Фото: Pslava.info

Сьогодні цей найдавніший дерев’яний будинок знаходиться у Національному музеї народної архітектури та побуту у Києві. Кожен бажаючий може відвідати музей та відчути атмосферу справжнього українського житла минулих століть — поринути в історію та побут наших предків.

"Будинок із поліського села Самари 1587 року — наша гордість і наша постійна турбота", — зазначав гендиректор Національного музею народної архітектури та побуту України Дмитро Заруба.

Будинок зараз знаходиться в музеї Пирогово у Києві, Фото: Pslava.info

За інформацією за 2013 рік, дерев’яна споруда перебувала в поганому стані, в ній була розвалена піч, а стіни покривалися грибком. Але музей Пирогова спільно з німецькими колегами провів вивчення будинку та розробляв програму порятунку цього унікального експоната.

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