Купа сміття, сморід і вибиті вікна: у що перетворився популярний у СРСР Народний дім у Запоріжжі

Зараз будівля є занедбаною

В Україні пустує велика кількість будівель, які раніше були центрами розваг для місцевих, а зараз стали нікому не потрібними. Наприклад, Народний дім у Запоріжжі, який у різні роки був кінотеатром, музеєм та архівом.

Народний дім у Запоріжжі збудували у 1901-1902 роках за бюджетні кошти. У ньому відбувалися культурні заходи — показували вистави, кіно та проводили лекції. Згодом будівлю передали місту, а з 1917 року частину приміщень отримало товариство "Просвіта". Організація займалась просуванням української культури — друкувала книжки, відкривала бібліотеки та театри.

Народний будинок у минулому столітті, фото Держархів Запорізької області

У 1918 році у Народному будинку діяли Січові стрільці, які займалися українізацією Запоріжжя. Зокрема, військові долучалися до випуску українського тижневика "Січ". У 1920 році у цьому місці діяв музей та архів міста, яким керував краєзнавець Яків Новицький.

У 1927 році у Народному будинку діяв клуб імені Леніна Радторгслужбовців — професійна спілка працівників радянських підприємств. У 1928 році тут виступав російський поет Володимир Маяковський. Згодом у Народному домі влаштували кінотеатр імені Леніна, який працював тут до 1990 року. У 2000-х будівлю почали використовувати як склад. У 2005 році тут провели часткову реконструкцію відповідно до проєктів початку 20 століття.

Кінотеатр у будівлі Народного дому, фото з мережі

Зараз Народний дім перебуває у закинутому стані — немає дверей, а вікна давно вибиті. На стінах можна побачити кольорові графіті. Водночас Народний дім досі має статус пам'ятки архітектури, навіть попри давно занедбаний стан.

Народний дім у Запоріжжі зараз, фото Запорізького центру розслідувань

Всередині будівлі — купу скла, залишки будівельних матеріалів і сміття. Таким чином колись популярний кінотеатр і музей став сміттєзвалищем. До того ж місцеві і безхатьки використовують місце як туалет, тому тут часто смердить.

На території Народного будинку - повно сміття, фото Запорізького центру розслідувань

Журналісти Inform.zp.ua дізналися у міській раді Запоріжжя, що Народний дім закрили через те, що у 1920 році тут панували більшовики. У 2023 році новий власник будівлі уклав охоронний договір на вимогу суду. Однак будівля не змінилась й все ще має занедбаний вигляд.

Занедбаний Народний будинок у Запоріжжі, фото inform.zp.ua

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