Его построили 438 лет назад: как выглядит самый старый деревянный дом в Украине и где его найти (фото)

Это уникальный образец полесского жилья

Старейший жилой дом Киева находится на Подоле, а вот самый древний деревянный дом Украины обнаружили на Волыни. Постройке уже 438 лет, и она хорошо сохранилась до нашего времени.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит самый старый деревянный дом в Украине и что о нем известно. Мы узнали, где его можно увидеть.

Как выглядит самый старый дом в Украине

Деревянную хату, датированную 1578 годом — об этом свидетельствует надпись, вырезанная прямо на ее стене, — сегодня считают самой старой в Украине. Уникальный образец традиционного полесского жилья обнаружили в 1970 году на Волыни, в селе Самары Ратновского района.

Самый старый деревянный день в Украине, Фото: Pslava.info

Это так называемая курная хата — без сеней и дымохода: ее отапливали по-старинке, выпуская дым через дверь или специальные отверстия в потолке и крыше. В ней всего одна комната, площадью 24 квадратных метра (4,8 × 5,1 м).

Как выглядит самый старый дом в Украине, Фото: Pslava.info

Дом построили из сосновы плах, в нем три окна с деревянными задвижками. Крыша в постройке двускатная, на стропилах покрыта соломой. Ветровые доски на фронтонах оканчиваются резными фигурами в виде лошадок.

Этот дом построен 438 лет назад, Фото: Pslava.info

Внутри хаты есть глиняная печь, а рядом выбита дата: "1587". Из мебели там остался также лежак, две скамьи и жерди, на которых сушили лен, коноплю, а также сено и дрова.

Дом построен из сосновы плах, Фото: Pslava.info

На данный момент этот древнейший деревянный дом находится в Национальном музее народной архитектуры и быта в Киеве. Каждый желающий может посетить музей и почувствовать атмосферу настоящего украинского жилья прошлых веков — погрузиться в историю и быт наших предков.

"Дом из полесского села Самары 1587 года — наша гордость и наша постоянная забота", — отмечал гендиректор Национального музея народной архитектуры и быта Украины Дмитрий Заруба.

Дом сейчас находится в музее Пирогово в Киеве, Фото: Pslava.info

По информации за 2013 год, деревянная постройка находилась в плохом состоянии, в ней была развалена печь, а стены покрывались грибком. Но музей Пирогова совместно с немецкими коллегами провел изучение дома и разрабатывал программу по спасению этого уникального экспоната.

"Телеграф" писал ранее, как в Киеве выглядит заброшенный "Дом тысячи окон". В них больше может никогда не загореться свет.