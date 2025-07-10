Категорично не робіть цього 10 липня — інакше ваш гаманець швидко спорожніє
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Дотримуйтесь цього дня головних традицій та заборон
У четвер, 10 липня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, згадують пам’ять преподобного Антонія Печерського — засновника Києво-Печерської лаври. За старим стилем це свято припадає на 23 липня.
"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!
Сьогодні віряни відзначають день пам’яті преподобного Антонія Печерського – засновника Києво-Печерської лаври та одного із родоначальників чернецтва на Русі. Він прославився суворим подвижницьким способом життя, духовною мудрістю та глибокою смиренністю.
Останні роки життя преподобний Антоній провів у Печерському монастирі, де також розпочав будівництво Успенського собору. Його мощі сьогодні знаходяться у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.
Що можна робити 10 липня:
- Цього дня слід відвідати церкву та помолитися преподобному Антонію за захист від хвороб, тривог та спокус;
- Сьогодні слід допомагати ближнім, роздавати милостиню, бути особливо уважними до старих і тих, хто потребує допомоги;
- Можна займатися домашніми справами та городом;
- Наші пращури цього дня збирали цілющі трави. Вважалося, що у цей день вони набирають особливої сили і довго не втрачають своїх властивостей.
Що не можна робити 10 липня:
- Сьогодні, як і будь-яке інше церковне свято, не можна лаятися, злитися і бажати комусь зла. Вважалося, що вся злість, виявлена 10 липня, повертається подвійно;
- Заборонено відмовляти у допомозі нужденним, тому що можна залучити до свого життя труднощі та біди;
- Цього дня не рекомендується розпочинати нові справи. Кажуть, що будь-які починання сьогодні надовго затягнуться і не приведуть до успіху;
- Не можна давати чи брати гроші у борг. Разом з ними ви ризикуєте віддати свій фінансовий добробут або ж, взявши в когось гроші, забрати чужі біди до кінця літа;
- Не можна виносити сміття після заходу сонця. Щастя "піде" з дому разом зі сміттям — так говорили в народі.
Раніше "Телеграф" ділився посівним календарем на липень 2025 року. У другий місяць літа є сприятливі та несприятливі дні для городніх робіт. Плануючи посадку, враховуйте цей фактор.