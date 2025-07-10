Категорически не делайте этого 10 июля — иначе ваш кошелек быстро опустеет

Придерживайтесь в этот день главных традиций и запретов

В четверг, 10 июля, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, вспоминают память преподобного Антония Печерского — основателя Киево-Печерской лавры. По старому стилю этот праздник припадает на 23 июля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Сегодня верующие отмечают день памяти преподобного Антония Печерского — основателя Киево-Печерской лавры и одного из родоначальников монашества на Руси. Он прославился строгим подвижническим образом жизни, духовной мудростью и глубоким смирением.

Последние годы жизни преподобный Антоний провел в Печерском монастыре, где также начал строительство Успенского собора. Его мощи сегодня покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Что можно делать 10 июля:

В этот день следует посетить церковь и помолиться преподобному Антонию о защите от болезней, тревог и искушений;

Сегодня следует помогать ближним, раздавать милостыню, быть особенно внимательными к старикам и тем, кто нуждается в помощи;

Можно заниматься домашними делами и огородом;

Наши предки в этот день собирали целебные травы, считалось, что в этот день они набирают особую силу и долго не теряют свои свойства.

Что можно и нельзя делать 10 июля

Что нельзя делать 10 июля:

Сегодня, как и в любой другой церковный праздник, нельзя ругаться, злиться и желать кому-то зла. Считалось, что вся злоба, проявленная 10 июля, возвращается вдвойне;

Запрещено отказывать в помощи нуждающимся, потому что можно привлечь в сою жизнь трудности и беды;

В этот день не рекомендуется начинать новые дела. Говорят, что любые начинания сегодня надолго затянуться и не приведут к успеху;

Нельзя давать или брать деньги в долг. Вместе с ними вы рискуете отдать свое финансовое благополучие или же, взяв у кого-то деньги, забрать чужие беды до конца лета;

Нельзя выносить мусор после захода солнца. Счастье "уходит" из дома вместе с мусором — так говорили в народе.

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