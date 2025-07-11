Накличе біду та нашкодить здоров'ю: що не слід брати з моря й зберігати вдома

Дехто вважає їх красивими сувенірами, а хтось переконаний, що вони несуть можуть негативно впливати на атмосферу в оселі

Після літнього відпочинку на морі багато хто прагне привезти з собою часточку спогадів: пісок у пляшечці, морські камінці або мушлі. Однак саме останні — мушлі — викликають чимало суперечок.

"Телеграф" розповідає, чому. З точки зору езотерики та народних повір'їв, морські черепашки та мушлі не варто зберігати в житлових приміщеннях, особливо у великій кількості.

Залишок чужого життя

У природі черепашка є домом живого організму — молюска. Коли він гине, залишається лише зовнішня оболонка, яка енергетично асоціюється з втратою життя. Порожня черепашка символізує не тільки смерть, а й "порожнечу", яка здатна поглинати енергію з простору. Зібрані вдома черепашки можуть, за деякими повір'ями, провокувати непорозуміння в родині, емоційне виснаження та загальну нестабільність.

Мушлі, які не можна зберігати вдома

Можливі проблеми зі здоров'ям

У деяких традиціях вважається, що морські черепашки впливають на фізичний стан мешканців оселі. Насамперед йдеться про серцево-судинну систему. Існує народне переконання, що присутність черепашок у будинку — особливо біля ліжка чи місць постійного перебування — може з часом викликати проблеми з артеріальним тиском, серцем або загальним тонусом організму.

Закриті черепашки — тривожний знак

Особливу увагу звертають і на закриті черепашки або ті, що нагадують згорнуту спіраль. В езотеричних вченнях така форма уособлює закінчення циклу або навіть "замикання" енергії — а це, своєю чергою, асоціюється з втратою життєвих сил, пригніченістю, емоційним спадом.

Як безпечно зберігати черепашки

Тим, хто не хоче викидати згадки про море, езотерики радять уникати зберігання черепашок у спальні, дитячій або на кухні. Краще тримати їх у місцях з мінімальним перебуванням — на балконі, горищі, у коморі або декоративній коробці. Так можна зменшити можливий негативний вплив.

Попри естетичність і приємні спогади, які дарують морські мушлі, дехто вірить, що ці "порожні оболонки" можуть мати енергетичну пам'ять та нести чужу інформацію — не завжди позитивну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тримати вдома старі, пошарпані або зайві сумки — це не просто безлад, а й, за народними повір'ями, може призводити до фінансових труднощів, самотності та виснаження енергії.