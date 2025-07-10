Вас спіткатиме бідність і самотність через стару сумку? Що кажуть прикмети
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Краще позбутись старих сумок
Зберігати вдома старі, порвані або просто непотрібні сумки — не просто захаращення простору. Відповідно до народних прикмет, така звичка притягує застій у фінансах, самотність і втрату енергії.
Старі й не потрібні сумки можуть принести багато нових проблем в дім господарів. Про прикмети написав "Телеграф".
Що можуть принести старі сумки в будинок
- Бідність. Порожня або зношена сумка символізує відсутність грошей — її краще викинути;
- Затримки у житті. Згідно з повір’ями, стара сумка "тягне назад", особливо якщо в ній лежать речі з минулого (старі документи, ключі, записки);
- Енергетичний застій. Сумка часто носиться поруч із тілом, тому накопичує енергію власника. Якщо вона не використовується — застій "заморожується" в оселі;
- Самотність. В деяких регіонах вважається, що зберігання старих жіночих аксесуарів, якими давно не користуються, символізує "закритий шлях" у стосунках.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вашому будинку можуть оселитись душі померлих. Краще подивитись, чи немає у вас речі, яка може принести біду.