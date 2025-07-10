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Вас спіткатиме бідність і самотність через стару сумку? Що кажуть прикмети

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Стара сумка
Стара сумка. Фото Pixabay

Краще позбутись старих сумок

Зберігати вдома старі, порвані або просто непотрібні сумки — не просто захаращення простору. Відповідно до народних прикмет, така звичка притягує застій у фінансах, самотність і втрату енергії.

Старі й не потрібні сумки можуть принести багато нових проблем в дім господарів. Про прикмети написав "Телеграф".

Що можуть принести старі сумки в будинок

  1. Бідність. Порожня або зношена сумка символізує відсутність грошей — її краще викинути;
  2. Затримки у житті. Згідно з повір’ями, стара сумка "тягне назад", особливо якщо в ній лежать речі з минулого (старі документи, ключі, записки);
  3. Енергетичний застій. Сумка часто носиться поруч із тілом, тому накопичує енергію власника. Якщо вона не використовується — застій "заморожується" в оселі;
  4. Самотність. В деяких регіонах вважається, що зберігання старих жіночих аксесуарів, якими давно не користуються, символізує "закритий шлях" у стосунках.
Чому не можна зберігати вдома старі сумки
Стара сумка

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вашому будинку можуть оселитись душі померлих. Краще подивитись, чи немає у вас речі, яка може принести біду.

Теги:
#Сумка #Прикмети #Повір'я