Вас спіткатиме бідність і самотність через стару сумку? Що кажуть прикмети

Краще позбутись старих сумок

Зберігати вдома старі, порвані або просто непотрібні сумки — не просто захаращення простору. Відповідно до народних прикмет, така звичка притягує застій у фінансах, самотність і втрату енергії.

Старі й не потрібні сумки можуть принести багато нових проблем в дім господарів. Про прикмети написав "Телеграф".

Що можуть принести старі сумки в будинок

Бідність. Порожня або зношена сумка символізує відсутність грошей — її краще викинути; Затримки у житті. Згідно з повір’ями, стара сумка "тягне назад", особливо якщо в ній лежать речі з минулого (старі документи, ключі, записки); Енергетичний застій. Сумка часто носиться поруч із тілом, тому накопичує енергію власника. Якщо вона не використовується — застій "заморожується" в оселі; Самотність. В деяких регіонах вважається, що зберігання старих жіночих аксесуарів, якими давно не користуються, символізує "закритий шлях" у стосунках.

Стара сумка

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вашому будинку можуть оселитись душі померлих. Краще подивитись, чи немає у вас речі, яка може принести біду.