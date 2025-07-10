Водойма, що схожа на картину: в Україні є таємниче озеро Заньки, де дерева ростуть просто з дна (фото, карта)

Це озеро неймовірно красиве, а ще там можна рибалити

В Україні є безліч неймовірної краси озер. Серед зелених краєвидів Чернігівщини ховається природна перлина — озеро поблизу села Заньки. Це не просто водойма, а місце з унікальною атмосферою, де берези ростуть просто з води. Там кришталева вода, чисті пляжі і це справжня знахідка як і для рибалок, так і для тих, хто хоче відпочити влітку.

Також біля озера вийдуть неймовірно красиві фото. "Телеграф" розповість більше про озеро Заньки і чому варто туди приїздити на відпочинок.

Атмосфера тут особлива — у повітрі стоїть запах лісу, чути шелест вітру в листі. Це місце ніби створене для того, щоб втікати сюди від гучного міста і відпочити на природі. Що справді вражає, — це берези, які ростуть із води. Вони створюють особливу атмосферу.

Біля озера є місця для відпочинку та облаштовані пляжі. Сюди можна приїздити сім'ям з дітьми, адже купатися у водоймі безпечно.На території є місця для наметів і мангали. Однак плавати у водоймі треба обережно — рятувальні служби пляжі не патрулюють.

Де зупинитися

Як зазначено вище, сюди можна приїжджати з наметами. Також неподалік озера є будиночки та альтанки, які можна орендувати. Як зазначено у групі в Фейсбук, доба у будній коштує 1000 гривень, а в вихідний — 1200.

Фото: facebook

Як дістатися

Найзручніше діставатися власним авто. Орієнтуватися найкраще на місто Ніжин. Їдьте трасою Р67 в напрямку села Вертіївка. У Вертіївці варто повернути на сільську дорогу — вона веде до озера. Відстань від Ніжина — приблизно 23 км.

Прямих автобусів до озера немає. Можна доїхати громадським транспортом до села Вертіївка, а потім взяти таксі до озера або дійти пішки.

Раніше "Телеграф" розповідав, де на Волині знаходиться озеро Велимче. Воно оточене сосновими лісами, що робить його особливим місцем для відпочинку.