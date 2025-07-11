У жодному разі не наближайтесь. У Дніпрі помітили небезпечних хижаків (відео)

Вони сиділи майже біля McDonald's

У Дніпрі в одному з густо населених районів помітили небезпечних хижаків, які можуть бути переносниками смертельного для людини захворювання. Тварини сиділи на невеликій галявині на кільці біля McDonald's.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що йдеться про двох лисиць, яких помітили біля житлового масиву Перемога.

"Лисиці на кільці біля Маку на Перемозі", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, що дві худорляві лисиці сиділи на галявині, а навколо них проїжджали авто. Зауважимо, що Перемога досить віддалена від лісосмуги, тому, ймовірно, тварини подолали велику відстань. Однією з причин наближення до людей може бути голод хижаків.

У коментарях чимало користувачів наголосили, що відео не таке миле, яким здається. Адже лисиці можуть бути переносниками сказу. А тим паче враховуючи те, що нетипова поведінка тварин — один з симптомів смертельного захворювання.

Виходить, що вилазка лисиць у місто може вказувати на два фактори: тварини зголодніли і шукали чим поживитись або їх нервова система пошкоджена внаслідок сказу. Зауважимо, що лиси — переносники сказу. Ця вірусна небезпечна хвороба перебігає у них латентно, тобто без симптомів і не викликає загибель так часто, як у інших видів тварин.

Додамо, що сказ — особливо небезпечне смертельне вірусне захворювання. Воно характеризується ураженням нервової системи і закінчується летально. На сказ хворіють тварини та людина, ліків проти цієї хвороби немає. Наразі є лише вакцини, які застосовують для профілактики та лікування.

Переносниками сказу є хворі дикі тварини, у яких перебіг зазвичай безсимптомний. Інфікування відбувається під час укусів, подряпин та контакту інфікованої слини з відкритими ранами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові помітили лисицю просто на терасі ресторану.