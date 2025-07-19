Ваш виноград пожирает опасный вредитель, если на ягодах имеются черные пятна: спасение есть

Если заметили, что ягоды деформировались и появились черные точки — действуйте

Из-за аномально высоких температур и отсутствия морозных зим, которые обычно способствуют сокращению численности вредителей, виноград сейчас может подвергаться атаке Frankliniella occidentalis — калифорнийского трипса.

Как пишет agrobiznes, трипс зимует в личиночной стадии под корой стволов виноградной лозы, а само взрослое насекомое может поражать более 500 видов растений. Когда паразитирует этот вредитель, есть несколько симптомов нападения.

Признаки заражения винограда

На ранних стадиях своего развития калифорнийский трипс питается пыльцой или высасывает сок из растений. При этом он впрыскивает слюну в ткани, что может привести к серьезному побочному эффекту — опаданию цветков. На листьях заражение проявляется в виде многочисленных желтовато-серых точек, которые со временем темнеют, превращаясь в бурые пятна, часто расположенные вдоль жилок.

На ягодах наблюдаются участки с изменением окраски — неправильной или округлой формы, белесого или бледно-желтого оттенка, иногда с прозрачной каймой. При сильном заражении на одной ягоде может появляться множество черных пятен.

Как спасти виноград от вредителя

Борьба с калифорнийским трипсом чрезвычайно сложна, поскольку на определенных стадиях (куколки, яйца и личинки I стадии) насекомое защищено от прямого действия специфических инсектицидов. Одним из рекомендованных препаратов — Laser 240 SC. Он обладает эффективностью химически синтезированного инсектицида (превосходит фосфорорганические и другие препараты), но при этом безопасен для окружающей среды и человека. Его можно чередовать со всеми классами инсектицидов. При обработке следует использовать больший объем воды, чем обычно (минимум 450 л/га).

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