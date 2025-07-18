Розчин лише з 2 інгредієнтів: полийте цим перець у липні, щоб збільшити врожай удвічі

Цей бюджетний напій потрібно лише розбавити з водою

Щоб зібрати багатий та якісний урожай, важливо не лише висаджувати перець із "друзями" по грядці, а й грамотно удобрювати. Є одна саморобна суміш із всього двох бюджетних інгредієнтів, яка ідеально підходить як добриво для підживлення рослини.

Крім спеціальних дорогих добрив, ви можете прискорити ріст перцю за допомогою перевірених домашніх засобів — простих продуктів із вашої кухні, пише actualno. Необов’язково витрачатися на дорогі підгодівлі з незрозумілим складом, адже справжнє "рідке золото" вже чекає на вас у холодильнику.

Чим підгодувати перець у липні

Корисний розчин молока і води у співвідношенні 1:1 — ідеальний для підживлення перців у середині літа. Чому? Тому що молоко багате на кальцій, який вкрай важливий для запобігання гниття квіток. Крім того, воно містить інші поживні речовини, такі як калій, фосфор та білок, які сприяють загальному зростанню та здоров’ю рослин.

Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Просто змішайте в рівних пропорціях трохи молока (бажано знежиреного або з низьким вмістом жиру) з водою (наприклад, 1 літр молока та 1 літр води). Не використовуйте цільне молоко, тому що жир може сприяти росту бактерій та плісняви у ґрунті. Цю суміш можна застосовувати раз на 2-3 тижні, поливаючи рослини під корінь.

Зазначимо, що підживлення дозволяють отримати більш здорові плоди та щедріший врожай. Раніше ми писали, чим полити кабачки в липні 2025 року.