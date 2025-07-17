В українців гине врожай малини. Що відбувається і як його врятувати (фото)

Кущі з ягодами можуть всихати з різних причин, проте рятунок є

Засихання малини та опадання недозрілих ягід — часта проблема, з якою стикаються дачники. У цього явища може бути багато причин. Перш ніж вживати заходів, важливо точно встановити джерело проблеми та усунути його, щоб мати багатий і смачний врожай малини.

У блозі "Сад. Город. Теплиця" у Фейсбуці у досвідчених садівників запитали, чому зелені кущі рослини можуть всихати під час дозрівання ягід. Також зазначили, що проблем з поливами немає зовсім.

Варто зазначити, що малина, як і всі ягідні кущі, дуже любить вологу. У спекотне літо при нестачі води зростання пагонів уповільнюється, листя дрібніє, жовтіє та опадає. Знижується і врожайність: ягоди виростають дрібними, сухими, втрачають соковитість та смак. Тому під час активного плодоношення необхідно регулярно поливати кущі.

Чому всихає малина: причини і фото

Чому малина всихає Чому малина всихає

У мережі назвали можливі причини всихання малини. Так, на думку користувачів, руйнувати рослину може борозняк — личинка травневого жука (хруща), яка шкодить малині, пошкоджуючи її коріння. Позбутися проблеми можна поливом нашатирю: пів пляшки нашатирного спирту на відро води.

Від борозняка врятує нашатирний спирт. Фото: floristics.info

Іншою причиною пошкодження малини може бути ведмедка (капустянка), яка шкодить, підгризаючи коріння куща.

Зазначимо, що це один із найнебезпечніших шкідників, який на своєму шляху знищує все живе. Раніше ми писали, як врятувати врожай від капустянки.