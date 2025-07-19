Не купуйте ці солодощі. Які смаколики не можна їсти влітку

Вони можуть викликати отруєння

В розпал літа треба приділяти особливу увагу продуктам, які купуєте. Це стосується солодощів з кремом, шоколадом чи вершковим маслом.

"Телеграф" розповість, які солодощі не варто купувати влітку та чому. Зауважимо, основна небезпека цих продуктів криється у їх свіжості та дотриманні температурних норм.

Влітку особливу увагу слід приділяти солодощам, які так часто купують дітям і не тільки. Адже переважна їх більшість зберігається не у холодильниках, що може викликати псування продуктів та отруєння тих, хто їх вживав.

Які солодощі не слід купувати

будь-які тістечка, тортики тощо, які зберігаються не у холодильнику;

продукти, які не мають дати виготовлення та строку придатності;

солодощі, які втратили товарний вигляд — поплив крем, шоколад тощо;

продукти з кисломолочного сиру, які зберігаються на вітрині без холодильника;

шоколад, який лежить під прямими сонячними променями.

Усі ці продукти можуть потенційно нести небезпеку. Купуючи солодощі, приділяйте увагу не тільки їх зовнішньому вигляду, а й наявності сертифікатів якості та стерильності магазину. Ні в якому разі не вживайте продукти сумнівної якості або смаку. Також звертайте увагу на булочки, вони мають бути м'які, без тріщин та плісняви.

Солодощі з кремом, згущеним молоком, шоколадом не можна зберігати без холодильника у спеку. Адже крем має вершкову чи масляну основу, яка за дії надмірної температури псується, а шоколад може прогіркати. Також не забувайте, що влітку через сезонні фрукти і ягоди попит на солодке знижується, тому воно може залежуватись в магазинах.

Наголосимо, що тістечка, булочки і торти можна купувати влітку тільки в магазинах, які підтверджують їх якість сертифікатами, зберігають у холодильниках без прямого впливу сонця.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке молоко не можна купувати і чому.