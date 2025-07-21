Ніколи не купуйте уцінку у магазинах. Що не так з продуктами зі спокусливою ціною

Знижка на уцінку може сягати 50%

Під час літнього сезону до покупки продуктів слід ставитись обачніше, особливо це стосується уцінених товарів. Адже здебільшого вони можуть нести загрозу.

"Телеграф" розповість, чому уцінку краще не купувати та що з нею не так. Зауважимо, що тут не йдеться про акційні товари, а саме про уцінені.

Чим небезпечна уцінка

Уцінка — це товари, які мають пошкоджену упаковку, їх строк придатності добігає кінця тощо. Здебільшого у супермаркетах завжди є уцінені товари, їх ціна знижена на 15-50%. Саме тому їх досить часто купують люди похилого віку. Дуже часто ціну знижують на молочні продукти, крупи та овочі.

Уцінка продуктів

Зауважимо, що деякі продукти ніколи не уцінюють, а одразу утилізують. Зокрема — дитячі суміші, алкоголь, яйця та хліб. Це пов'язано не тільки з санітарними нормами, а й з вимогами законодавства.

Основна небезпека, яка криється в уцінених продуктах, — їх якість. Особливо це стосується молочних продуктів та товарів з порушеною упакованою. Усі продукти, які мають здуту упаковку, патьоки чи порушену цілісність пакування можуть нести потенційну небезпеку. Їх не можна вживати дітям та вагітним.

Уцінка тортів

Уцінка круп

Однак деяку молочку з нормальним терміном придатності можна використовувати у випічку, але вона не повинна мати сторонніх запахів, смаків чи плісняви. Особливу увагу слід приділяти м'ясу і ковбасним виробам, такі уцінені продукти у спеку краще не купувати взагалі.

Додамо, що більш-менш безпечними в уцінці є овочі та фрукти, якщо є можливість оцінити їх стан повністю. До прикладу, в'ялі перці, подерті банани можна брати. Але овочі та фрукти з гниллю, пліснявою чи ознаками хвороб слід обходити стороною.

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