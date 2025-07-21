Ніколи не купуйте уцінку у магазинах. Що не так з продуктами зі спокусливою ціною
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Знижка на уцінку може сягати 50%
Під час літнього сезону до покупки продуктів слід ставитись обачніше, особливо це стосується уцінених товарів. Адже здебільшого вони можуть нести загрозу.
"Телеграф" розповість, чому уцінку краще не купувати та що з нею не так. Зауважимо, що тут не йдеться про акційні товари, а саме про уцінені.
Чим небезпечна уцінка
Уцінка — це товари, які мають пошкоджену упаковку, їх строк придатності добігає кінця тощо. Здебільшого у супермаркетах завжди є уцінені товари, їх ціна знижена на 15-50%. Саме тому їх досить часто купують люди похилого віку. Дуже часто ціну знижують на молочні продукти, крупи та овочі.
Зауважимо, що деякі продукти ніколи не уцінюють, а одразу утилізують. Зокрема — дитячі суміші, алкоголь, яйця та хліб. Це пов'язано не тільки з санітарними нормами, а й з вимогами законодавства.
Основна небезпека, яка криється в уцінених продуктах, — їх якість. Особливо це стосується молочних продуктів та товарів з порушеною упакованою. Усі продукти, які мають здуту упаковку, патьоки чи порушену цілісність пакування можуть нести потенційну небезпеку. Їх не можна вживати дітям та вагітним.
Однак деяку молочку з нормальним терміном придатності можна використовувати у випічку, але вона не повинна мати сторонніх запахів, смаків чи плісняви. Особливу увагу слід приділяти м'ясу і ковбасним виробам, такі уцінені продукти у спеку краще не купувати взагалі.
Додамо, що більш-менш безпечними в уцінці є овочі та фрукти, якщо є можливість оцінити їх стан повністю. До прикладу, в'ялі перці, подерті банани можна брати. Але овочі та фрукти з гниллю, пліснявою чи ознаками хвороб слід обходити стороною.
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