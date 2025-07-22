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"З каруселі випав". Українці активно обговорюють мініелектроавто, яке продають за чималі гроші (фото)

Автор
Олена Руденко
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Автор
Колись цей малюк бив рекорди продажів
Колись цей малюк бив рекорди продажів. Фото Колаж "Телеграф"

Заряджати його можна від домашньої розетки

В Україні продають Renault Twizy — електричний мініавтомобіль виробництва французької компанії Renault. Машинка дуже маленька та має незвичайний дизайн, який викликав обговорення у мережі.

Фото Renault Twizy, що продають за 5 500 доларів опублікував один з Telegram-каналів. Українці активно обговорюють цікаву машинку.

Renault Twizy
Авто почали випускати у 2012 році
Електромобіль Renault Twizy
Машинку вже знято з виробництва
Renault Twizy продають в Україні
Автівка виглядає футуристично
Renault Twizy з пробігом
Вона трохи схожа на комаху з крилами

Renault Twizy — характеристики

Renault Twizy — це компактний двомісний електромобіль, що випускався з 2012 по 2024 рік. Twizy став найбільш продаваним електромобілем в Європі у 2012 році. З березня 2012 до травня 2013, були продані понад 10 000 одиниць.

Twizy має характерний футуристичний дизайн з відкритими боками (або з опціональними дверцятами), тандемним розташуванням сидінь (одне за одним) та чотирма колесами. Цей автомобіль призначений для міської мобільності та має дуже обмежену швидкість і запас ходу.

Під підлогою салону розміщений 100-кілограмовий літій-іонний акумулятор на 6.1 кВт. Він перерозподіляє струм через інвертуючий підсилювач на асинхронний електродвигун, розташований перед задньою віссю. Компактний Twizy має 17 кінських сил, максимальна швидкість — 80 км/год. Заряджати авто можна від домашньої розетки, тривалість зарядки складає 3.5 годин. Заряду вистачає на 100 км.

Пилосос чи сарана? — жартують у мережі

У мережі іронізують з приводу машинки-малюка. Комусь Twizy нагадує комаху, а комусь він схожий на машинку з дитячої каруселі.

"З каруселі випав", "Машина марки — "Їду я і моя сумка!", "На муху схоже", "Мені одній на хруща схожа?", "Рено-сарана", "Що це за пилосос без шлангу?", — пишуть коментатори.

За скільки в Україні можна купити Renault Twizy з пробігом

В Україні продають кілька Twizy з пробігом. Купити машинку можна у різних містах — Луцьк, Вінниця, Суми тощо. Найдешевша — 4 999 доларів, найдорожча — 6 800.

Раніше ми розповідали про цікаву автівку, яку кореспондент "Телеграфу" помітив у Сумах. Велика машина з відкритим верхом та яскраво-рожевим леопардовим принтом притягує погляд. Ми дізналися ім'я власниці незвичного авто.

Теги:
#Україна #Автомобіль #Авто #Renault Twizy