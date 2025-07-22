"С карусели выпал". Украинцы активно обсуждают мини-электроавто, которое продают за немалые деньги (фото)

Заряжать его можно от домашней розетки

В Украине продают Renault Twizy – электрический миниавтомобиль производства французской компании Renault. Машинка очень маленькая и имеет необычный дизайн, что вызвало обсуждения в сети.

Фото Renault Twizy, который продают за 5 500 долларов, опубликовал один из Telegram-каналов. Украинцы активно обсуждают интересную машинку.

Авто начали выпускать в 2012 году

Машинка уже снята с производства

Автомобиль выглядит футуристично

Он немного похож на насекомое с крыльями

Renault Twizy — характеристики

Renault Twizy – это компактный двухместный электромобиль, выпускавшийся с 2012 по 2024 год. Twizy стал самым продаваемым электромобилем в Европе в 2012 году. С марта 2012 по май 2013 было продано более 10 000 единиц.

Twizy имеет характерный футуристический дизайн с открытыми боками (или с опциональной дверцей), тандемным расположением сидений (одно за другим) и четырьмя колесами. Этот автомобиль предназначен для городской мобильности и имеет очень ограниченную скорость и запас хода.

Под полом салона размещен 100-килограммовый литий-ионный аккумулятор на 6.1 кВт. Он перераспределяет ток через инвертирующий усилитель на асинхронный электродвигатель, расположенный перед задней осью. Компактный Twizy имеет 17 лошадиных сил, максимальная скорость – 80 км/ч. Заряжать автомобиль можно от домашней розетки, продолжительность зарядки составляет 3.5 часов. Заряда хватает на 100 км.

Пылесос или саранча? — шутят в сети

В сети иронизируют по поводу машинки-малыша. Кому-то Twizy напоминает насекомое, а кому-то он похож на машинку с детской карусели.

"С карусели выпал", "Машина марки — "Еду я и моя сумка!", "На муху похоже", "Мне одной на майского жука похожа?", "Рено-сарана", "Что это за пылесос без шланга?", — пишут комментаторы.

За сколько в Украине можно купить Renault Twizy с пробегом

В Украине продается несколько Twizy с пробегом. Купить машинку можно в разных городах — Луцк, Винница, Сумы и т.д. Самая дешевая – 4 999 долларов, самая дорогая – 6 800.

Ранее мы рассказывали об интересном автомобиле, который корреспондент "Телеграфа" заметил в Сумах. Большая машина с открытым верхом и ярко-розовым леопардовым принтом притягивает взгляд. Мы узнали имя владелицы необычного авто.