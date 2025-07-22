Українець з Рівненщини вирощує інжир та маракую. Як йому це вдається (фото)

Раніше в Україні він ріс лише на території Криму

Українець виростив інжир на Рівненщині. Перший плід вже дозрів та виявився соковитим та смачним.

Про це Юрій Сьомін, який понад 10 років вирощує екзотичні фрукти в селищі Рокитне Рівненської області, розповів на своїй Facebook-сторінці. Сорт вирощеного ним інжиру — "Македонський темний".

Інжир, вирощений на Рівненщині

Плід соковитий та смачний

"Інжир "Македонський темний". Горщик. Перший плід в цьому році дозрів. Найсмачніший з тих що довелося виростити і скуштувати", — підписав фото чоловік.

Окрім інжиру українець вирощує й інші екзотичні фрукти. В нього росте маракуя, зізіфус, мексиканський банан, тібетська малина, хурма, ківі.

"Інжир потрібно садити в траншеї на зиму і закривати. З маракуєю менше проблем, але її потрібно щороку, як помідори, з розсади вирощувати", — розповідав Юрій "Суспільному" у 2020 році.

Інжир "Македонський темний" — це один із сортів інжиру, який вирізняється темним кольором плодів та досить хорошими смаковими характеристиками.

Примітно, що на території України інжир у відкритому ґрунті круглий рік росте в окупованому Криму. Проте з появою стійких до морозів та хвороб сортів це можна робити практично в будь-якому куточку України. Проте рослину треба захищати від сильних морозів. Надземна частина рослини загине, якщо температура опуститься нижче за -15 градусів. Коріння виживає і за суворіших умов.

Інжир у горщику

"Македонський темний", який ще називають Кримський Чорний, інжир Муассон, є самозаплідним сортом, який дає два врожаї. Сорт придатний для вирощування як у відкритому ґрунті, так і в горщику. Він вимагає укриття на зиму. У горщику виростає 1,8 — 2,0 метра заввишки, але, при цьому, активно цвіте і плодоносить. У відкритому ґрунті висота інжиру може сягнути чотирьох метрів.

Дерево інжиру у відкритому ґрунті

Раніше "Телеграф" розповідав, що українець з Полтавщини виростив на своїй ділянці баклажан-гігант. Розміром він був майже з трилітрову банку.