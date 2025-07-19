Не ігноруйте цю ознаку лиха! Чому жовтіє листя огірків і як не залишитися без урожаю

Уражене листя засихає і опадає, послаблюючи рослину

Щоб отримати якісний урожай огірків, одних поливів недостатньо – цим овочам потрібен постійний та своєчасний догляд. Важливо не тільки підгодовувати рослини, а й уважно стежити за їх станом.

Непомітна, здавалося б, хвороба може швидко знищити весь урожай. Йдеться про пероноспороз, також відомий як несправжня борошниста роса.

Одна з учасниць спільноти "Пан Томат" у Facebook поділилася фотографією листя своїх огірків на грядці, на яких видно дивні плями. Жінка поцікавилася, що не так із її рослинами.

Чому на огірках жовтіє листя

У коментарях користувачі відзначили, що кущ її овочів був уражений пероноспорозом або несправжньою борошнистою росою — грибковим захворюванням, першою ознакою якого є світло-зелені плями на листі. При високій вологості ця хвороба утворює на нижній стороні листя сірий наліт. Згодом рослина засихає, а огірки через це стають дрібнішими і втрачають свій смак.

Користувачі розповіли, що повністю вилікувати рослину від пероноспорозу не вдасться, але можна призупинити розвиток захворювання. Жінці порадили застосувати фунгіциди "Квадріс" та "Фундазол" або біофунгіцид "Фітоспорин".

Зазначимо, що головне — своєчасно виявити ознаки зараження та вжити заходів: обробити рослини спеціальними препаратами, забезпечити правильний режим поливу та підживлення на відкритому ґрунті. Також важливо видаляти уражене листя, щоб уповільнити поширення інфекції.

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