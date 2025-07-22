Украинец из Ровенской области выращивает инжир и маракую. Как ему это удается (фото)
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Раньше в Украине он рос только на территории Крыма
Украинец вырастил инжир в Ровенской области. Первый плод уже созрел и оказался сочным и вкусным.
Об этом Юрий Семин, более 10 лет выращивающий экзотические фрукты в поселке Рокитное Ровенской области, рассказал на своей Facebook-странице. Сорт выращенного им инжира – "Македонский темный".
"Инжир "Македонский темный". Горшок. Первый плод в этом году созрел. Самый вкусный из тех, что удалось вырастить и попробовать", — подписал фото мужчина.
Кроме инжира, украинец выращивает и другие экзотические фрукты. У него растет маракуя, зизифус, мексиканский банан, тибетская малина, хурма, киви.
"Инжир нужно сажать в траншее на зиму и закрывать. С маракуей меньше проблем, но ее нужно каждый год, как помидоры, из рассады выращивать", — рассказывал Юрий "Суспільному" в 2020 году.
Инжир "Македонский темный" — один из сортов инжира, отличающийся темным цветом плодов и довольно хорошими вкусовыми характеристиками.
Примечательно, что на территории Украины инжир в открытом грунте круглый год растет в оккупированном Крыму. Однако с появлением устойчивых к морозам и болезням сортов это можно делать практически в любом уголке Украины, но рестения нужно защищать от сильных морозов.
"Македонский темный", который еще называют Крымский Черный, инжир Муассон, является самоопыляемым сортом, который дает два урожая за сезон. Сорт подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в горшке. Он требует укрытия на зиму. В горшке вырастает 1,8 — 2,0 метра высотой, но, при этом, активно цветет и плодоносит. В открытом грунте высота инжира может достичь четырех метров.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинец с Полтавщины вырастил на своем участке баклажан-гигант. Размером он был почти с трехлитровую банку.