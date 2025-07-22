Украинец из Ровенской области выращивает инжир и маракую. Как ему это удается (фото)

Раньше в Украине он рос только на территории Крыма

Украинец вырастил инжир в Ровенской области. Первый плод уже созрел и оказался сочным и вкусным.

Об этом Юрий Семин, более 10 лет выращивающий экзотические фрукты в поселке Рокитное Ровенской области, рассказал на своей Facebook-странице. Сорт выращенного им инжира – "Македонский темный".

Инжир, выращенный в Ровенской области

Плод сочный и вкусный

"Инжир "Македонский темный". Горшок. Первый плод в этом году созрел. Самый вкусный из тех, что удалось вырастить и попробовать", — подписал фото мужчина.

Кроме инжира, украинец выращивает и другие экзотические фрукты. У него растет маракуя, зизифус, мексиканский банан, тибетская малина, хурма, киви.

"Инжир нужно сажать в траншее на зиму и закрывать. С маракуей меньше проблем, но ее нужно каждый год, как помидоры, из рассады выращивать", — рассказывал Юрий "Суспільному" в 2020 году.

Инжир "Македонский темный" — один из сортов инжира, отличающийся темным цветом плодов и довольно хорошими вкусовыми характеристиками.

Примечательно, что на территории Украины инжир в открытом грунте круглый год растет в оккупированном Крыму. Однако с появлением устойчивых к морозам и болезням сортов это можно делать практически в любом уголке Украины, но рестения нужно защищать от сильных морозов.

Инжир в горшке

"Македонский темный", который еще называют Крымский Черный, инжир Муассон, является самоопыляемым сортом, который дает два урожая за сезон. Сорт подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в горшке. Он требует укрытия на зиму. В горшке вырастает 1,8 — 2,0 метра высотой, но, при этом, активно цветет и плодоносит. В открытом грунте высота инжира может достичь четырех метров.

Дерево инжира в открытом грунте

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинец с Полтавщины вырастил на своем участке баклажан-гигант. Размером он был почти с трехлитровую банку.