Знайшли скелет у стінах, а потім була катівня: за 10 км від Мукачева є замок з моторошною історією

Це справжній закарпатський скарб, яки варто відвідати

Закарпаття відоме не лише мальовничими краєвидами, а й багатою історико-архітектурною спадщиною. Серед численних замків краю особливе місце займає замок Паланок в Мукачево, а також його близький "побратим" в селищі Чинадійово.

"Сент-Міклош" (в перекладі з угор. "Святий Миколай"), або ж Чинадіївський замок, здатен здивувати кожного, хто сюди потрапить. Він має унікальну атмосферу, власний характер і неповторний шарм, які роблять його справжнім закарпатським скарбом. Споруда має багату та непросту історію, переплетену з легендами та загадками.

Перші згадки про місцевість, де нині стоїть замок Сент-Міклош, датуються ще XIII століттям. У подальшій історії він здебільшого відігравав роль оборонної споруди — завдяки надійному укріпленню замок не раз ставав ареною запеклих боїв. Двоповерхова споруда з двома триярусними баштами, масивними стінами, глибокими підвалами та вузькими віконцями-бійницями була захищена ровами, земляними валами й річкою Латорицею.

Історично замок зводили для оборони шляху між Хустом та Ужгородом. Потім там жили видатні угорські діячі, зокрема княгиня Ілона Зріні та її чоловік Ференц II Ракоці, які брали участь у визвольних рухах проти Габсбургів.

Найвідоміша легенда замку пов’язана зі скелетом людини, знайденим у стіні під час реконструкції у 1839 році. Вважається, що його замурували живцем для захисту фортеці — відлуння старовинного повір’я. Крім того, навколо замку ходять розповіді про таємні підземні ходи.

За нових власників з часом фортеця остаточно втратила свою оборонну функцію: укріплення знесли, територію облаштували як парк, а сама будівля набула вигляду палацу. Під час Другої світової війни окупанти перетворили Чинадіївський замок на катівню. У радянський період замок використовували для різних потреб: тут діяли сільрада, управління лісового господарства, військова частина, а згодом — склад сусідньої автобази. З проголошенням незалежності України споруда опинилася в занедбаному стані — 75% будівлі були аварійними.

Після тривалого занепаду у радянські часи, сьогодні Чинадіївський замок відроджується завдяки зусиллям митця Йосипа Бартоша, який у 2002 році взявся за реставрацію. Нині відвідувачі можуть оглянути відреставрований інтер’єр першого поверху, де розміщено 6 кімнат і простору залу.

Замок Сент-Міклош зсередини. Фото: wikipedia.org Замок Сент-Міклош зсередини. Фото: wikipedia.org

Тут експонуються матеріали, присвячені скіфській і кельтській культурам. Нині це культурний центр Закарпаття, де проходять виставки, концерти та фестивалі.

Скарби Чинадіївського замку. Фото: karpatium.com.ua Скарби Чинадіївського замку. Фото: karpatium.com.ua Скарби Чинадіївського замку. Фото: karpatium.com.ua

Вхід вільний, без обов’язкової оплати. Проте біля входу стоїть скринька для пожертв. Відвідати Чинадіївський замок можна не лише у будні, а й у суботу — з 9:00 до 18:00. Замок розташований за 33 км від Ужгорода та 12 км від Мукачева.

Варто відзначити, що цей атмосферний замок став знімальним майданчиком для ключових сцен фільмів "Вогнем і мечем" і "Д'Артаньян та три мушкетери".