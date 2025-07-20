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Знайшли скелет у стінах, а потім була катівня: за 10 км від Мукачева є замок з моторошною історією

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Сент-Міклош із темним минулим Новина оновлена 20 липня 2025, 15:53
Сент-Міклош із темним минулим. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Це справжній закарпатський скарб, яки варто відвідати

Закарпаття відоме не лише мальовничими краєвидами, а й багатою історико-архітектурною спадщиною. Серед численних замків краю особливе місце займає замок Паланок в Мукачево, а також його близький "побратим" в селищі Чинадійово.

"Сент-Міклош" (в перекладі з угор. "Святий Миколай"), або ж Чинадіївський замок, здатен здивувати кожного, хто сюди потрапить. Він має унікальну атмосферу, власний характер і неповторний шарм, які роблять його справжнім закарпатським скарбом. Споруда має багату та непросту історію, переплетену з легендами та загадками.

Перші згадки про місцевість, де нині стоїть замок Сент-Міклош, датуються ще XIII століттям. У подальшій історії він здебільшого відігравав роль оборонної споруди — завдяки надійному укріпленню замок не раз ставав ареною запеклих боїв. Двоповерхова споруда з двома триярусними баштами, масивними стінами, глибокими підвалами та вузькими віконцями-бійницями була захищена ровами, земляними валами й річкою Латорицею.

замок Сент Міклош
Фото: karpatium.com.ua

Історично замок зводили для оборони шляху між Хустом та Ужгородом. Потім там жили видатні угорські діячі, зокрема княгиня Ілона Зріні та її чоловік Ференц II Ракоці, які брали участь у визвольних рухах проти Габсбургів.

замок Сент Міклош
Фото: karpatium.com.ua

Найвідоміша легенда замку пов’язана зі скелетом людини, знайденим у стіні під час реконструкції у 1839 році. Вважається, що його замурували живцем для захисту фортеці — відлуння старовинного повір’я. Крім того, навколо замку ходять розповіді про таємні підземні ходи.

замок Сент Міклош
Фото: karpatium.com.ua
замок Чинадійово
Фото: karpatium.com.ua

За нових власників з часом фортеця остаточно втратила свою оборонну функцію: укріплення знесли, територію облаштували як парк, а сама будівля набула вигляду палацу. Під час Другої світової війни окупанти перетворили Чинадіївський замок на катівню. У радянський період замок використовували для різних потреб: тут діяли сільрада, управління лісового господарства, військова частина, а згодом — склад сусідньої автобази. З проголошенням незалежності України споруда опинилася в занедбаному стані — 75% будівлі були аварійними.

Після тривалого занепаду у радянські часи, сьогодні Чинадіївський замок відроджується завдяки зусиллям митця Йосипа Бартоша, який у 2002 році взявся за реставрацію. Нині відвідувачі можуть оглянути відреставрований інтер’єр першого поверху, де розміщено 6 кімнат і простору залу.

Замок Сент-Міклош зсередини. Фото: wikipedia.org
Замок Сент-Міклош зсередини. Фото: wikipedia.org
Замок Сент-Міклош зсередини. Фото: wikipedia.org
Замок Сент-Міклош зсередини. Фото: wikipedia.org

Тут експонуються матеріали, присвячені скіфській і кельтській культурам. Нині це культурний центр Закарпаття, де проходять виставки, концерти та фестивалі.

Скарби Чинадіївського замку. Фото: karpatium.com.ua
Скарби Чинадіївського замку. Фото: karpatium.com.ua
Скарби Чинадіївського замку. Фото: karpatium.com.ua
Скарби Чинадіївського замку. Фото: karpatium.com.ua
Скарби Чинадіївського замку. Фото: karpatium.com.ua
Скарби Чинадіївського замку. Фото: karpatium.com.ua
замок Чинадійово фестиваль
Фото: wikipedia.org

Вхід вільний, без обов’язкової оплати. Проте біля входу стоїть скринька для пожертв. Відвідати Чинадіївський замок можна не лише у будні, а й у суботу — з 9:00 до 18:00. Замок розташований за 33 км від Ужгорода та 12 км від Мукачева.

Варто відзначити, що цей атмосферний замок став знімальним майданчиком для ключових сцен фільмів "Вогнем і мечем" і "Д'Артаньян та три мушкетери".

Теги:
#Подорож #Замок #Пам'ятка #Мукачево #Чинадієво