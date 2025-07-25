Втрата для Львова, УКУ й України: як згадують загиблого нардепа Ярослава Рущишина

"Витискав совок з економіки". За що Рущишина поважали колеги та партнери

У ДТП загинув народний депутат Ярослав Рущишин. Він був обраний зі Львівщини від партії "Голос". Аварія сталась ввечері 24 липні на Івано-Франківщині. Рущишин кермував мотоциклом Harley-Davidson та не впорався з керуванням.

Його згадують як чесного, патріотичного політика та активного діяча. Нардеп Ярослав Юрчишин згадуючи колегу пише: "Студентом, навіть ще школярем, я захоплювався Революцією на Граніті. Яку ти з братчикам Студентського Братства, організовував, щоб вперше захистити український вектор і Незалежність".

"Завжди стриманий, інтелігентний, ерудований, надійний. Галицький пан. У Верховній Раді України ти вів тему економічного розвитку. Без хайпу та популізму. Витискав по краплині совок з нашої економіки. Сприяв підприємництву. Системно, якісно", — так описує Юрчишин загиблого. Він закликав цінувати життя та тих, хто поруч поки ще не пізно.

Нардеп Ярослав Юрчишин про Ярослава Рущишина

Журналіст, громадський діяч та директор Інституту фронтиру Євген Глібовицький подякував у некролозі за безліч речей, які Ярослав Рущишин робив заради громади та те, яким він був:

"За твій чесно зароблений твоєю "Тротолою" перший і наступні мільйони, через що "податківці", "бізнесмени" і бандити тебе могли ненавидіти, але не могли зробити залежним. Ти був одним з перших нових капіталістів, філантропів, але не дозволив статкам з'їсти себе".

Він зазначив, що шкодує, що Рущишин не виграв мерську кампанію у 2020 році та зізнався, що його завжди лякав мотоцикл політика. "Мене завжди трохи лякав твій Harley Davidson, але петриківські розписи на його глянцево-чорному тілі були фантастичними! І коли ти на ньому катав Мариновича — то був справжній рок-н-рол! Я знаю, що щось забув, бо ти весь час щось робив і комусь допомагав. Тому дякую за любов до людей, твоє служіння і підтримку, ймовірно, тисяч людей, ініціатив і проектів", — пише Глібовицький.

Той самий "Харлей" є і у спогадах народної депутатки Ольги Стефанішиної. "Я не знаю, як ми без тебе, але знаю, що там де ти, точно вже все добре. І ти там теж напевно на мотику. Але без аварій", — пише вона.

Ольга Стефанішина про Ярослава Рущишина

На загибель народного депутата відреагував і засновник партії "Голос", музикант Святослав Вакарчук. Він наголосив — для Рущишина "принцип" був не просто словом.

Святослав Вакарчук про Ярослава Рущишина

Колеги Рущишина по Верховній Раді, нардепи Ярослав Железняк, Ростислав Тістик та Іван Чайківський також висловили свої співчуття. "Не можу повірити", — пише Железняк. "Невимовною втратою" називає загибель Рущишина Тістик. Іван Чайківський наголосив: "Ти любив те, що робить людей вільними! Дякую за приклад патріотизму та далекоглядності".

Ярослав Железняк про Ярослава Рущишина

Ростислав Тістик про Ярослава Рущишина

Іван Чайківський про Ярослава Рущишина

Ярослав Рущишин був також почесним сенатором УКУ, співзасновником та членом наглядової ради Львівської бізнес-школи УКУ. У Католицькому університеті нагадали, що він багато років підтримував стипендіями талановитих студентів із малозабезпечених сімей. "Людина честі, гідності. Це непоправна втрата для громади та усієї України", — йдеться в некролозі.

Президент УКУ митрополит Борис Ґудзяк пише: "Його лідерство, думка, слово були для мене надзвичайно цінними. Як буде бракувати Славка в сімʼї, місті, країні".

Борис Ґудзяк про Ярослава Рущишина

Раніше "Телеграф" розповідав, хто може замінити Рущишина у Верховній Раді. Найбільш ймовірними є три наступні кандидати у списку.