Втрата для Львова, УКУ й України: як згадують загиблого нардепа Ярослава Рущишина
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"Витискав совок з економіки". За що Рущишина поважали колеги та партнери
У ДТП загинув народний депутат Ярослав Рущишин. Він був обраний зі Львівщини від партії "Голос". Аварія сталась ввечері 24 липні на Івано-Франківщині. Рущишин кермував мотоциклом Harley-Davidson та не впорався з керуванням.
Його згадують як чесного, патріотичного політика та активного діяча. Нардеп Ярослав Юрчишин згадуючи колегу пише: "Студентом, навіть ще школярем, я захоплювався Революцією на Граніті. Яку ти з братчикам Студентського Братства, організовував, щоб вперше захистити український вектор і Незалежність".
"Завжди стриманий, інтелігентний, ерудований, надійний. Галицький пан. У Верховній Раді України ти вів тему економічного розвитку. Без хайпу та популізму. Витискав по краплині совок з нашої економіки. Сприяв підприємництву. Системно, якісно", — так описує Юрчишин загиблого. Він закликав цінувати життя та тих, хто поруч поки ще не пізно.
Журналіст, громадський діяч та директор Інституту фронтиру Євген Глібовицький подякував у некролозі за безліч речей, які Ярослав Рущишин робив заради громади та те, яким він був:
"За твій чесно зароблений твоєю "Тротолою" перший і наступні мільйони, через що "податківці", "бізнесмени" і бандити тебе могли ненавидіти, але не могли зробити залежним. Ти був одним з перших нових капіталістів, філантропів, але не дозволив статкам з'їсти себе".
Він зазначив, що шкодує, що Рущишин не виграв мерську кампанію у 2020 році та зізнався, що його завжди лякав мотоцикл політика. "Мене завжди трохи лякав твій Harley Davidson, але петриківські розписи на його глянцево-чорному тілі були фантастичними! І коли ти на ньому катав Мариновича — то був справжній рок-н-рол! Я знаю, що щось забув, бо ти весь час щось робив і комусь допомагав. Тому дякую за любов до людей, твоє служіння і підтримку, ймовірно, тисяч людей, ініціатив і проектів", — пише Глібовицький.
Той самий "Харлей" є і у спогадах народної депутатки Ольги Стефанішиної. "Я не знаю, як ми без тебе, але знаю, що там де ти, точно вже все добре. І ти там теж напевно на мотику. Але без аварій", — пише вона.
На загибель народного депутата відреагував і засновник партії "Голос", музикант Святослав Вакарчук. Він наголосив — для Рущишина "принцип" був не просто словом.
Колеги Рущишина по Верховній Раді, нардепи Ярослав Железняк, Ростислав Тістик та Іван Чайківський також висловили свої співчуття. "Не можу повірити", — пише Железняк. "Невимовною втратою" називає загибель Рущишина Тістик. Іван Чайківський наголосив: "Ти любив те, що робить людей вільними! Дякую за приклад патріотизму та далекоглядності".
Ярослав Рущишин був також почесним сенатором УКУ, співзасновником та членом наглядової ради Львівської бізнес-школи УКУ. У Католицькому університеті нагадали, що він багато років підтримував стипендіями талановитих студентів із малозабезпечених сімей. "Людина честі, гідності. Це непоправна втрата для громади та усієї України", — йдеться в некролозі.
Президент УКУ митрополит Борис Ґудзяк пише: "Його лідерство, думка, слово були для мене надзвичайно цінними. Як буде бракувати Славка в сімʼї, місті, країні".
Раніше "Телеграф" розповідав, хто може замінити Рущишина у Верховній Раді. Найбільш ймовірними є три наступні кандидати у списку.