Політолог, фахівець з взаємодії з владою, чи громадська діячка. Хто може стати новим нардепом від "Голосу"

У грудні 2024 до Ради увійшла членкиня "Голосу" Таміла Ташева

Ярослав Рущишин, народний депутат від партії "Голос" зі Львова загинув у ДТП. Вакантне місце у парламенті можуть обійняти його колеги з партії.

Зараз у Верховній Раді 20 народних депутатів фракції "Голос". Останньою туди увійшла Таміла Ташева (номер 26 у списку "Голосу" на виборах у 2019 році).

У списку "Голоса" у 2019 році було 30 людей. За номером 26, Тамілою Ташевою йдуть: Микола Давидюк, Роман Супрун, Олександра Дворецька та Сергій Притула. У 2021 році Притула вийшов з партії через конфлікт з керівництвом.

Таким чином, найвірогіднішими кандидатами залишаються троє:

Микола Давидюк (№27) — політолог, директор аналітичного центру "Політика". У 2019 році став співзасновником громадсько-політичного руху "Дій з нами" спільно з Мустафою Наємом.

Микола Давидюк

Роман Супрун (№28) — експерт з government relations (процес взаємодії між бізнесом, громадськими організаціями та органами державної влади).

Роман Супрун

Олександра Дворецька (№29) — виконавча директорка та співзасновниця БФ "Восток-СОС". Членкиня правління громадської організації "Правозахисний центр "Дія".

Олександра Дворецька

Кожен з цих трьох кандидатів може відмовитися стати нардепом. Тоді його місце посяде наступний за списком.

"Голос" — українська ліберальна політична партія, створена у 2019 році з ініціативи фронтмена гурту Океан Ельзи — Святослава Вакарчука. У 2020 році Вакарчук вийшов з фракції "Голос" у Верховній Раді. Главою "Голосу" зараз є Кіра Рудик.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 6 грудня 2024 року у Верховній Раді з'явилися два нові народні депутати. Йдеться про Богдана Лукашука та Тамілу Ташеву.