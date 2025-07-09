"Аж мороз по шкірі": українка помітила на вікні небезпечного гіганта (фото)
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Краще його не зачіпати
В останні роки в Україні почали помічати великих павуків. Деякі із них зовсім не безневинні, як може здатись з першого погляду.
Нещодавно одна з користувачок соцмереж поділилася фотографією такого "сусіда", що оселився на її вікні, із питанням, чи не є він небезпечним. Про це написала Надія Костюченко у фейсбук-групі "Павуки України".
Її нову домашню тваринку визначили як агелену лабіринтову. Свою назву агелена отримала через особливу форму павутини. Вона має вигляд щільного килима з лійкоподібним сховком у кутку, що нагадує вхід у лабіринт. Саме у цій трубці павук чекає на здобич, яка потрапляє на його сигнальну мережу.
Попри страхітливий вигляд і великі розміри, які можуть сягати майже двох сантиметрів, цей павук не становить серйозної загрози для людини. Його отрута не є небезпечною для людей, а сам павук неагресивний і при зустрічі намагатиметься втекти. Укус можливий лише для самозахисту, і за відчуттями він схожий на укус оси чи бджоли.
Агелена лабіринтова полюбляє сонячні та сухі місця. Її часто можна зустріти у високій траві, на кущах, а іноді й на стінах будівель чи вікнах, як у випадку, що описаний у соцмережі. Активними ці павуки стають переважно з настанням сутінків.
Також "Телеграф" нещодавно писав, що у Львові знайшли небезпечного павука. Він може бути небезпечним.