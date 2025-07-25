Презервативи та помада за державні гроші? Національна академія внутрішніх справ провела цікавий тендер

Закупівля викликає питання

Національна академія внутрішніх справ провела досить дивну закупівлю товарів. Витратила 10 тисяч з бюджету на помади, лак для волосся і не тільки.

Про це свідчать дані порталу zakupivli.pro. Зазначається, що закупівлю провели 25 червня 2025 року і вже обрано переможця. Категорія закупівлі — "парфуми, засоби гігієни та презервативи".

У документі вказано, що академія внутрішніх справ витратила 10 410 грн на закупівлю доглядових товарів. Але серед них не мило чи антисептики, а помади та маски для волосся. На тлі того, що в Україні вже четвертий рік йде повномасштабна війна з Росією, закупівля доглядової косметики за державні кошти виглядає досить дивно.

Тендер на закупівлю

Що купила академія?

Брашинг (спеціальна щітка для волосся)

Розпилювач для лосьйону;

Шампунь;

Лак для волосся;

Лосьйон після гоління;

Матова помада Тin 300 г;

Маска для молекулярного відновлення;

Шампунь для молекулярного відновлення.

Що купили

Що придбали

Усі ці товари зазначені в кількості одна штука, однак і досі виникає питання до доцільності такої закупівлі. Навіть, якщо враховувати те, що її можуть проводити для гуртожитків чи місць проживання студентів, викладачів. Адже помада чи лак для волосся аж ніяк не засіб першої необхідності, як і маска для волосся.

До слова, переможець тендеру ТОВ "ГРАНДЕ АФАРІ". Договір закупівлі вже підписано, термін реалізації до 31 грудня 2025 року.

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