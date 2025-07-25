Презервативы и помада за государственные деньги? Национальная академия внутренних дел провела интересный тендер
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Закупка вызывает вопросы
Национальная академия внутренних дел провела довольно странную закупку товаров. Потратила 10 тысяч из бюджета на помады, лак для волос и не только.
Об этом свидетельствуют данные портала zakupivli.pro. Отмечается, что закупку провели 25 июня 2025 года и уже избран победитель. Категория закупки – "духи, средства гигиены и презервативы".
В документе указано, что академия внутренних дел потратила 10 410 грн на закупку уходовых товаров. Но среди них не мыло или антисептики, а помады и маски для волос. На фоне того, что в Украине уже четвертый год идет полномасштабная война с Россией, закупка уходовой косметики за государственные средства выглядит довольно странно.
Что купила академия?
- Брашинг (специальная щетка для волос)
- Распылитель для лосьона;
- Шампунь;
- Лак для волос;
- Лосьон после бритья;
- Матовая помада Тin 300 г;
- Маска для молекулярного обновления;
- Шампунь для молекулярного обновления.
Все эти товары указаны в количестве одна штука, однако до сих пор возникает вопрос о целесообразности такой закупки. Даже если учитывать то, что ее могут проводить для общежитий или мест проживания студентов, преподавателей. Ведь помада или лак для волос никак не средство первой необходимости, как и маска для волос.
К слову, победитель тендера ООО "ГРАНДЕ АФАРИ". Договор закупки уже подписан, срок реализации до 31 декабря 2025 года.
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