Укр

Презервативы и помада за государственные деньги? Национальная академия внутренних дел провела интересный тендер

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Национальная академия внутренних дел провела странную закупку Новость обновлена 25 июля 2025, 16:40
Национальная академия внутренних дел провела странную закупку. Фото Коллаж, "Телеграф"

Закупка вызывает вопросы

Национальная академия внутренних дел провела довольно странную закупку товаров. Потратила 10 тысяч из бюджета на помады, лак для волос и не только.

Об этом свидетельствуют данные портала zakupivli.pro. Отмечается, что закупку провели 25 июня 2025 года и уже избран победитель. Категория закупки – "духи, средства гигиены и презервативы".

В документе указано, что академия внутренних дел потратила 10 410 грн на закупку уходовых товаров. Но среди них не мыло или антисептики, а помады и маски для волос. На фоне того, что в Украине уже четвертый год идет полномасштабная война с Россией, закупка уходовой косметики за государственные средства выглядит довольно странно.

Тендер на закупку
Тендер на закупку

Что купила академия?

  • Брашинг (специальная щетка для волос)
  • Распылитель для лосьона;
  • Шампунь;
  • Лак для волос;
  • Лосьон после бритья;
  • Матовая помада Тin 300 г;
  • Маска для молекулярного обновления;
  • Шампунь для молекулярного обновления.
Тендер Национальной академии внутренних дел
Что купили
Тендер Национальной академии внутренних дел
Что приобрели

Все эти товары указаны в количестве одна штука, однако до сих пор возникает вопрос о целесообразности такой закупки. Даже если учитывать то, что ее могут проводить для общежитий или мест проживания студентов, преподавателей. Ведь помада или лак для волос никак не средство первой необходимости, как и маска для волос.

К слову, победитель тендера ООО "ГРАНДЕ АФАРИ". Договор закупки уже подписан, срок реализации до 31 декабря 2025 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не так с тендером, который получила компания бизнесмена Шкиля на миллиард на достройку моста в Киеве.

Теги:
#Деньги #Закупка #Национальная академия внутренних дел