Була його вчителькою і старша на 24 роки: як виглядала дружина Макрона, коли познайомилася з ним

Бріджит була викладачкою Еммануеля у середній школі

Ім’я Бріджит Макрон, яка дала ляпаса Еммануелю Макрону, стало відомим завдяки статусу дружини президента Франції. Зараз вона — одна із найвідоміших перших леді у світі, а колись була простою викладачкою у середній школі, де навчався її майбутній чоловік.

За Еммануеля Макрона Бріджит старша на 24 роки. "Телеграф" вирішив пригадати, що відомо про першу леді Франції.

Що відомо про Бріджит Макрон

Народилася Бріджит Троньє (дівоче прізвище) 13 квітня 1953 року в місті Ам’єн, Франція. Вона була наймолодшою з шести дітей. Освіту Бріджит отримала гуманітарну.

У 1974 році одружилася з Андре-Луїсом Озьєром — французьким банкіром. У них народилося троє дітей — Себастьян, Тіфані і Лоранс.

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Історія кохання Бріджит і Еммануеля

Працювала Бріджит у середній школі La Providence. Вона була викладачкою латинської та французької мови. Саме там і відбулося знайомство з Еммануелем. Тоді Еммануель навчався у цьому ліцеї. Він ходив на гурток, де Бріджит допомагала ставити п’єси. Жінка тоді була у шлюбі з першим чоловіком.

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Коли вони разом працювали над виставою "Мистецтво комедії", старшокласник Еммануель вперше поцілував Бріджит. Вже за два роки він пообіцяв їй, що одружиться.

Бріджит Макрон у молодості та Еммануель Макрон. Фото: @kurtulhasan

Однак батьки Еммануеля не схвалювали ці стосунки. Вони навіть перевели сина в іншу школу. Навіть Бріджит сподівалася, що він закохається у ровесницю, але юнак не зміг згасити свої почуття до вчительки. "Потроху він подолав усі мої опори неймовірним чином, з терпінням", — сказала вона.

Фото: Getty Images

Упродовж 10 років вони були просто парою, адже Бріджит не хотіла травмувати своїх дітей. Згодом, у 2006 році вона розлучилася з чоловіком, а у 2007 вони зіграли весілля з Еммануелем. Цьогоріч подружжя відсвяткує 18 річницю шлюбу.

Розбірки подружжя Макронів на публіці

Бріджит Макрон вдарила чоловіка по обличчю під час виходу з літака у В'єтнамі. Момент потрапив на відео з етеру телеканалу Selamat Pagi Indonesia Після цього жінка відмовилася брати Еммануеля Макрона за руку. На ролику можна помітити, як перша леді Франції у червоному піджаку у момент виходу з літака робить різкий рух у бік чоловіка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що проти дружини Байдена можуть порушити кримінальну справу. Джилл Байден можуть висунути кримінальні звинувачення в "жорстокому поводженні з літніми людьми".