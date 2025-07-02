У шлюбі пробігла чорна кішка? Чому Зеленський носить обручку не на підмізинному пальці

Подружжя періодично з'являється разом на публіці

Президент України Володимир Зеленський перебуває у шлюбі з дружиною Оленою понад 20 років. Вони працювали разом у студії "Квартал 95", а після обрання Зеленського главою держави повністю змінили напрямок діяльності. Від початку повномасштабного вторгнення росіян подружжя живе окремо, тому бачиться значно рідше.

Президент України зараз носить обручку не на безіменному пальці, як заведено, а на середньому. Через це у мережі почали подейкувати про певні зміни або можливу кризу в стосунках подружжя. "Телеграф" розповість, чому глава держави так робить.

Чому Володимир Зеленський носить обручку на середньому пальці

На інтерв'ю глави держави помітно, що він носить обручку на середньому пальці. Попри те, що деякі користувачі мережі пов'язують це з холодом у шлюбі президента, річ зовсім не у цьому. В інтерв'ю Зеленський поділився, що зняв обручку з безіменного пальця через схуднення після весілля. Тоді вона почала спадати, і Володимир одягнув її на середній палець. Тобто, він носить обручку таким чином вже давно.

"Коли одружився, був трохи гладший, а потім втратив вагу, і обручка стала великою для безіменного пальця. Одягнув на середній", — пояснив Зеленський.

Зеленський носить обручку на середньому пальці, фото Getty Images

Володимир зазначив, що Олена пропонувала піти до ювелірного салону, аби зменшити обручку. Проте він вже звик носити її на середньому пальці.

Зеленський не захотів зменшувати обручку, фото Getty Images

Упродовж останніх років Володимир зазвичай спілкується з дружиною телефоном. Також подружжя бачиться на спільних інтерв'ю і в офісі з робочих питань. Зараз Володимир і Олена Зеленські вимушені жити окремо заради безпеки. А от піти в кіно чи ресторан подружжя поки немає можливості.

"Я зустрічаюся зі своєю дружиною та вона приходить до мене. Звичайно, ми зустрічаємося частіше, ніж це було до початку війни, але в будь-якому разі деякі питання безпеки впливають на наше життя", — зазначив глава держави.

Володимир і Олена Зеленські бачаться по роботі, фото Getty Images

Зеленський продовжує носити обручку на середньому пальці, фото Getty Images

Володимир говорив про важливість роботи дружини на благо України під час війни. Зокрема, він мав на увазі співпрацю Олени з першими леді США та Франції Джилл Байден та Бріжит Макрон. Також він нагадав про виступ Зеленської у Конгресі США, де вона закликала надати Україні більше зброї.

"Олена сама про себе це не скаже. Це не просто допомагає, а вже допомогло не тільки мені, а й Україні. Я говорю про роботу Олени", — додав Володимир.

Зеленський високо оцінював роботу своєї дружини, фото Getty Images

Водночас Олена розповідала, що після початку вторгнення росіян її чоловік став ще витривалішим і цілеспрямованішим. Зміни в його характері зумовлені війною, розпочатою Росією.

"Я можу сказати, що є риси його характеру, які стали більш гострими і більш важливими — це впертість, цілеспрямованість, витривалість. Ці риси важливі завжди і будь-якій людині, але в цій ситуації, в якій ми всі зараз, для президента нашої країни — вони дуже важливі", — зазначила Зеленська.

Олена відзначала зміни в характері чоловіка, фото Getty Images

Також перша леді додала, що Володимир став чутливішим у простих речах. Наприклад, його розчулюють згадки про дітей: "Надіслати йому фотографію сина або розповісти, що сказала дочка. І його це зараз дуже емоційно чіпляє. Раніше таким чутливим він не був".

Зеленського розчулюють речі, які стосуються його дітей, фото Getty Images

Зараз подружжя періодично з'являється на офіційних заходах, присвячених державним святам. Також іноді Зеленські здійснюють разом міжнародні візити.

Раніше "Телеграф" розповідав про номер Володимира Зеленського, де він грав на фортепіано. Його й дотепер згадують президенту.