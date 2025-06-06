У Монголії є пам'ятник батькові Зеленського: чому президент із сім'єю прожив там 4 роки

У монгольському місті є навіть пам'ятна стела, присвячена батькові Зеленського

Мало хто знає, що Володимир Зеленський, який насмішив українців заявою після обстрілу, упродовж чотирьох років жив у Монголії. Родом президент із Кривого Рога, але в певний період його сім’ї довелося переїхати до містечка Ерденет, де, до речі, є пам’ятник його батьку.

У цій країні майбутній президент ходив до школи. "Телеграф" вирішив з’ясувати, з якої причини Володимир Зеленський жив у Монголії і що відомо про місто, де він мешкав.

Зеленський жив у Монголії

Відомо, що народився Володимир Олександрович у Кривому Розі. Однак коли йому було 8, його сім’я прийняла рішення переїхати до міста Ерденет у Монголїі. Річ у тім, що його батько, Олександр Семенович, отримав роботу на будівництві гірничо-збагачувального комбінату як науковець. А його мама, Римма Володимирівна, влаштувалася там інженером.

Володимир Олександрович якось розповідав в інтерв’ю, що у монгольському місті, де він жив із сім’єю, навіть є пам’ятна стела на честь його батька. За словами президента, Олександра Семеновича дуже поважали в Ерденеті і ледь не боготворили.

У Монголії Володимир Зеленський ходив до школи. Коли вони переїхали, майбутній президент вступив до другого класу, адже перший він закінчив у школі рідного Кривого Рога. До речі, саме тому глава нашої держави знає монгольську мову.

Володимир Зеленський з батьками

За чотири роки сім’я повернулася на батьківщину. Там Володимир продовжив навчання у криворізькій школі №95 з поглибленим вивченням англійської мови.

Що відомо про монгольське місто Ерденет

Ерденет було засновано у 1972 році як індустріальне місто довкола Ерденетського гірничо-збагачувального комбінату, який був один із найбільших мідно-молібденових комбінатів. Зараз він залишається джерелом доходом для всієї країни.

Місто Ерденет

Комбінат був монголо-російським підприємством. Туди приїжджали на роботу з різних країн СРСР, зокрема і з України. Саме тут у 80-х працював і батько Володимира Зеленскього.

Ерденет — одне з найбільших міст Монголії. У 2022 році населення становило понад 101 тисячу жителів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Зеленський займає посаду заступника міністра в РФ. Майже повний тезка президента України працює у російському уряді.