Сарана уникатиме вашої ділянки: що посіяти на городі, щоб відлякати шкідника

Є одна культура, яка відлякає сарану з вашого саду та городу

В останні тижні українці все частіше повідомляють у соцмережах про навалу сарани, особливо у південних та східних регіонах країни. Стада цього шкідника можуть знищувати посіви агрокультур та врожай. Проте, є природний та екологічний спосіб, як боротися, а точніше відлякувати сарану з городу.

"Телеграф" розповість, що треба посіяти на городі, щоб сарана уникала його.

Сарана – не нова пошесть для України. Як кажуть біологи, з навалами цього шкідника українці стикаються щороку, особливо у південних та східних областях. Проте, як стверджує користувачка Facebook Наталія Підлісна, ще наші предки знали, як захищати свої посіви від цих шкідників.

Як виявилося, на городі потрібно посіяти таку культуру, як просо, тоді сарана уникатиме вашої ділянки. Якщо шкідники почують просо на полі, вони облітатимуть його стороною і відповідно не знищать ваші посіви та врожай.

Аграрії та фермери зазвичай роблять профілактичні посадки проса по периметру своїх полів. А ось звичайні городники можуть посадити на ділянці навіть декоративне просо. Воно буде не тільки захищати вашу територію від сарани, а й послужить окрасою для клумби, яка, до того ж, не потребує особливого догляду.

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