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Сарана уникатиме вашої ділянки: що посіяти на городі, щоб відлякати шкідника

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Навала сарани в Україні триває вже кілька тижнів Новина оновлена 29 липня 2025, 09:13
Навала сарани в Україні триває вже кілька тижнів. Фото Колаж "Телеграф"

Є одна культура, яка відлякає сарану з вашого саду та городу

В останні тижні українці все частіше повідомляють у соцмережах про навалу сарани, особливо у південних та східних регіонах країни. Стада цього шкідника можуть знищувати посіви агрокультур та врожай. Проте, є природний та екологічний спосіб, як боротися, а точніше відлякувати сарану з городу.

"Телеграф" розповість, що треба посіяти на городі, щоб сарана уникала його.

Сарана – не нова пошесть для України. Як кажуть біологи, з навалами цього шкідника українці стикаються щороку, особливо у південних та східних областях. Проте, як стверджує користувачка Facebook Наталія Підлісна, ще наші предки знали, як захищати свої посіви від цих шкідників.

Сарана в Україні

Як виявилося, на городі потрібно посіяти таку культуру, як просо, тоді сарана уникатиме вашої ділянки. Якщо шкідники почують просо на полі, вони облітатимуть його стороною і відповідно не знищать ваші посіви та врожай.

Аграрії та фермери зазвичай роблять профілактичні посадки проса по периметру своїх полів. А ось звичайні городники можуть посадити на ділянці навіть декоративне просо. Воно буде не тільки захищати вашу територію від сарани, а й послужить окрасою для клумби, яка, до того ж, не потребує особливого догляду.

Раніше "Телеграф" розповідав, як доглядати троянди у липні. Ваші кущі загинуть, якщо не припините робити цю поширену помилку.

Теги:
#Саранча #Нашестя сарани #Город #Просо