Сарана може бути корисною? Як українці використовують шкідника, який жере усе

Без нюансів не обійшлося

З нашестя сарани в Україні можна отримати користь, адже цей шкідник досить поживна їжа не тільки для птахів. Дехто навіть радить використовувати комах у рибалці.

Як зазначила відома волонтерка Вероніка Конькова, вона рятує диких птахів у Дніпрі. А сарана досить поживна для них.

Тому жінка закликала місцевих заморожувати комах і відправляти їх комахоїдним птахам. Таким чином з нашестя сарани можна отримати хоч якусь користь, особливо взимку.

Дніпро! Сарана! Якщо в вас є можливість збирати у пластикові пляшки чи пакети, і складати в морозилку — робіть це! Це чудовий корм для комахоїдних птахів та тварин. Прийму в необмежених кількостях, і доправлю тим, кому потрібно. Ну і собі залишу трошки.

Пізніше волонтерка додала, що відбій по сарані. Адже комаха поїдає оброблені хімікатами рослини і може бути небезпечна для птахів.

Сарана та коник, у чому різниця

Окрім того, були люди, які написали, що сарана стане в пригоді і на рибалці. Адже дехто вже почав використовувати її як корм та приманку на карасів та сомів.

Нагадаємо, що звичайні сірі горобці насправді є потужною зброєю проти сарани та інших шкідників сільського господарства. Ці маленькі птахи знищують величезну кількість комах, особливо під час годування пташенят. Однак їх стає дедалі менше, чи є привід для паніки розповів орнітолог Василь Костюшин.

Ситуація з сараною

Вже кілька тижнів в Україні фіксують нашестя сарани. Вперше її побачили на півдні, але вже зараз шкідник є в різних регіонах. Відомо, що сарану, окрім Запоріжжя, бачили також в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Київській областях. Вже є поодинокі особини у Харкові.

Де в Україні бачили сарану

Додамо, що сарана не кусає людей, проте у деякого можуть виникати алергічні реакції через хітинові частинки мертвих комах у повітрі. Однак цей шкідник здатний за короткий строк винищувати цілі поля.

Раніше "Телеграф" розповідав, що врожаю на Одещині загрожує не лише сарана. Місцеві фермери зіткнулися з ще однією проблемою.