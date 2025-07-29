Не вивезуть наших умов. Експертка розповіла, чому небезпечні екзотичні павуки в Україні — це випадковість

Існує низка ризиків для восьмилапих істот

Нещодавно у Львові відвідувачі парку виявили незвичного "гостя" — великого білоколінного павука-птахоїда, втім, подібні екзотичні істоти все частіше трапляються в українських містах. Звідки вони беруться — загадка, однак фахівці не виключають, що йдеться про наслідки людської недбалості.

Про це "Телеграфу" розповіла арахнологиня, докторка філософії та співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук. Ймовірно, це — результат або зміни клімату, або безвідповідального ставлення власників тварин.

За словами експертки, ввезення диких птахоїдів в Україну заборонене. Ті, яких можна придбати на території країни — це переважно штучно виведені особини. Проте, випускати їх на волю — суворо не рекомендується.

Чому птахоїдам — не місце в дикій природі?

Попри свою страхітливу зовнішність, птахоїди надзвичайно вразливі в природному середовищі. Вони потребують спеціальних умов утримання — стабільної температури, вологості, відсутності протягів.

Зиму, скоріше за все, не переживе, бо коливання температур, як і протяги — це для нього дуже погано

Окрім кліматичних викликів, у дикій природі на павуків чекає безліч природних ворогів: гризуни, птахи, плазуни, а також комахи, зокрема оси-помпіліди. Ці хижаки здатні паралізувати павука та відкласти в ньому яйця — з яких потім вилуплюються личинки та з'їдають його зсередини.

Ще одна причина, чому птахоїди не пристосовані до дикої природи, — їхня фізіологія. Вони ростуть шляхом линяння: скидають старий зовнішній панцир і чекають, доки затвердіє новий. У цей період павук абсолютно беззахисний.

Навіть падіння з висоти у 30-40 см для птахоїда може бути смертельним — черевце може розірватися. Тому в тераріумах важливо контролювати не лише клімат, а й конструкцію житла.

Інфографіка "Чому птахоїди не виживуть у дикій природі"

Отже, насправді ж для таких істот природа часто значно небезпечніша, ніж життя в неволі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чимало людей помічали цікаву особливість: щойно оселя порожніє, хатні павуки наче пожвавлюються. Отож, чи справді ці восьмилапі мешканці знають розклад людей, розповіла арахнологиня Анастасія Іосипчук.