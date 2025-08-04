У Дніпрі засвітився рідкісний співун. Як виглядає птах зі лісів Сибіру

Він важить як одна чайна ложка

До Дніпра завітав рідкісний лісовий птах, якого раніше не було в цьому регіоні. Його вдалось сфотографувати.

У місті з'явився неочікуваний гість — витончений і яскравий пернатий мешканець вівчарик жовтобровий, як повідомили у Shtyb.Info. Цей вид відомий своєю яскравою жовтою "брівкою" над оком, оливково-зеленим оперенням зверху та білим із жовтуватими відтінками на горлі й грудях.

Цей птах мешкає в Сибірі та частині Східної Європи. Він уподобає хвойні, мішані й дубові ліси з добре розвиненим підліском, також зустрічається в парках, дендропарках і міських зелених зонах. Однак в Україні його можна зустріти в лісових масивах.

Вівчарик жовтобровий

Розмір його тіла складає всього 13-14 сантиметрів, коли розмах крил — до 22 сантиметрів. Крім того, важить пернатий 10-11 грамів, тобто десь як одна порожня чайна ложка.

Що він їсть

Основний раціон вівчарика жовтобрового — це дрібні комахи, павуки, разом із ягодами. Птах активний удень, полює в кронах та підліску дерев.

Як співає птах

Вівчарик жовтобровий співає мелодійну пісню, яка починається з гучного свисту, а закінчується треллю, поступово прискорюючись. Його "фішка" — різке "сіп".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Вінниці побачили комаху, яка сполохала місто. Зазвичай вона живе в степах і пустелях.