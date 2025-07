Називали "неонацистом" і забороняли його фільм про Донбас: як виглядає чоловік Супрун, з яким вона у шлюбі понад 30 років

Чоловік багато років проживав у США

Колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я та громадська діячка Уляна Супрун вже багато років заміжня. Її чоловіком є режисер і сценарист Марко Супрун.

"Телеграф" розкаже про те, що відомо про Марка Супруна, чим він займається та як потрапив до України.

Що відомо про чоловіка Уляни Супрун

Уляна та Марко Супрун одружилися у 1991 році. Чоловік походить із Канади, куди після Другої світової війни переїхали його батьки. Марко, як і Уляна, зростав у родині, де підтримували українські традиції. Також він ходив до української школи та церкви.

Марко Супрун, фото МБФ "Нове покоління"

Уляна познайомилась з Марком у США, де вона працювала лікарем. Чоловік мав кілька спеціальностей: політологія, філологія та сценаристика. Відтоді почалися їхні стосунки. Пара проживала у Нью-Йорку. У 2004 році під час Помаранчевої революції подружжя організовували мітинги у Вашингтоні та Нью-Йорку, аби підтримати позицію України. Вони влаштовували зустрічі з журналістами та політиками, щоб інформувати про події в Україні.

У 2013 році подружжя Супрунів продали будинок у Нью-Йорку та переїхали до України. Це сталося під час Революції Гідності, в якій обоє взяли активну участь. Уляна була волонтером у Медичній службі на Майдані, а Марко комунікував з іноземною пресою та згодом долучився до ініціативи Babylon’13, яка об’єднувала режисерів під час Революції Гідності.

Уляна та Марко Супрун, фото pravda.com.ua

У 2014 році Уляна та Марко Супрун заснували волонтерський проєкт "Захист патріотів", метою якого було надавати медичну підготовку і засоби для військових в умовах бойових дій. Через рік тодішній президент України Петро Порошенко надав Супрунам українське громадянство.

"Коли я з Марком приїхали в Україну 2013-го, нашою мрією були культурні проєкти: зйомка фільмів, написання книг, організація подій — розпочалася Революція Гідності, Росія анексувала Крим, на Донбасі розпочалася війна і ми змушені були займатися іншими справами. Зараз ми повернулися до нашої початкової мети та займаємося культурними проєктами", — розповідала Уляна.

Подружжя Супрунів отримало українське громадянство, фото АПУ

У 2020 році деякі іноземні видання почали писати про Супруна як про "неонациста". У той час він працював ведучим інтернет-проєкту StopFake. Приводом стала публікація видання "Заборона", в якій йдеться, що Марка бачили в оточенні праворадикалів, зокрема із лідером неонацистської хейткор-групи "Сокіра Перуна" Арсенієм Білодубом. Звинувачення висували лише на основі кількох фото. Новину "підхопило" російське МЗС. Супрун спростував таку інформацію.

"Протягом останніх шести місяців журналісти, які працювали в Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty, Human Rights Watch, Bellingcat, The Atlantic Council, Deutsche Welle, Financial Times, The Guardian, The Independent, і це лише деякі з них, підхопили хвилю, поширюючи наклеп про те, що нібито я неонацист. Вони використовували свій офіційний статус, щоб поширити брехню про мене та мої переконання", — заявив Марко виданню Texty.org.ua.

Марко та Уляна Супрун, фото pravda.com.ua

У проєкті StopFake зазначили, що Марко був на фото з членами ЛГБТ-спільноти та представниками різних спільнот, але це не означає, що він дотичний до їхньої сфери діяльності чи ідеології.

У 2021 році в Україні скасували показ документальної стрічки "Зошит війни", яку продюсував Супрун. Фільм передбачає відеоматеріали, зняті українськими військовослужбовцями на Донбасі. Утім, Державне агентство України з питань кіно не видало стрічці прокатного посвідчення.

Кадр зі стрічки "Зошит війни" з мережі

Згодом Супруни створили громадську організацію та видавництво Arc.ua. Діяльність полягає у випуску науково-популярних книг з історії, медицини та соціології та онлайн-журналу, в якому публікують цікаві розповіді про українців.

Уляна та Марко Супрун, фото з фейсбук-сторінки Уляни Супрун

