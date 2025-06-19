Рус

Обидва померли молодими: що відомо про синів екссоратниці Януковича Герман і де вони поховані

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Що відомо про синів екснардепки Ганни Герман
Що відомо про синів екснардепки Ганни Герман. Фото Колаж "Телеграфу"

Рідних політикині чекала зловісна доля

Ганна Герман — скандальна проросійська політикиня, яка була соратницею Віктора Януковича. Також її підозрювали у співпраці з КДБ за часів Радянського Союзу. Екснардепка Партії регіонів мала двох синів, однак життя обох трагічно обірвалося у молодому віці.

"Телеграф" розкаже, що відомо про дітей політикині, за яких обставин вони загинули, а також де їх поховали.

Що відомо про старшого сина Герман

Старший син екснардепки Микола народився у 1979 році на Львівщині. Він навчався у Вищій школі торгівлі за спеціальністю "банківська справа та фінанси" у Варшаві. Протягом 4 років Микола працював помічником нардепа Тараса Чорновола, який входив до Партії регіонів.

Микола Герман що відомо
Микола Герман був помічником Тараса Чорновола, фото з мережі

У 2010 році син Герман влаштувався заступником міністра з питань надзвичайних ситуацій та роботи щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Однієї ночі Микола відчув сильний головний біль і відправився до лікарні.

Діти Герман
Микола з мамою Ганною Герман, фото з мережі

У дорозі йому стало погано, тож чоловік зупинився і натиснув аварійний стоп-сигнал. Один із водіїв також зупинився та викликав швидку, але було пізно. Герман помер до приїзду медиків. У нього стався інфаркт. Це трапилося 17 вересня 2015 року. Миколу у віці 36 років поховали на Байковому кладовищі.

Старший син Герман що відомо
Старший син Герман помер від інфаркту, фото з мережі

Що відомо про молодшого сина Герман

Молодший син політикині Роман загинув у 16 років, ще будучи школярем. Він повертався з відпочинку в Одесі разом із братом дружини Миколи, який був за кермом. Автівка злетіла з дороги, перекинулась та вибухнула. Це сталося на трасі Одеса-Київ у 2009 році. Унаслідок аварії Роман загинув. Його поховали на Байковому кладовищі.

Роман Герман
Роман Герман загинув у 16 років, фото з мережі

Хлопець навчався у київській школі та не планував пов'язувати життя з політикою чи бізнесом. В інтерв'ю Герман розповідала, що загибель сина стала найважчим моментом у її житті.

Могила Романа Германа
Могила Романа Германа, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя мера Харкова Ігоря Терехова. Він є багатодітним батьком.

Теги:
#Анна Герман #Сини #Родина