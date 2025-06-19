Обидва померли молодими: що відомо про синів екссоратниці Януковича Герман і де вони поховані

Рідних політикині чекала зловісна доля

Ганна Герман — скандальна проросійська політикиня, яка була соратницею Віктора Януковича. Також її підозрювали у співпраці з КДБ за часів Радянського Союзу. Екснардепка Партії регіонів мала двох синів, однак життя обох трагічно обірвалося у молодому віці.

"Телеграф" розкаже, що відомо про дітей політикині, за яких обставин вони загинули, а також де їх поховали.

Що відомо про старшого сина Герман

Старший син екснардепки Микола народився у 1979 році на Львівщині. Він навчався у Вищій школі торгівлі за спеціальністю "банківська справа та фінанси" у Варшаві. Протягом 4 років Микола працював помічником нардепа Тараса Чорновола, який входив до Партії регіонів.

Микола Герман був помічником Тараса Чорновола, фото з мережі

У 2010 році син Герман влаштувався заступником міністра з питань надзвичайних ситуацій та роботи щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Однієї ночі Микола відчув сильний головний біль і відправився до лікарні.

Микола з мамою Ганною Герман, фото з мережі

У дорозі йому стало погано, тож чоловік зупинився і натиснув аварійний стоп-сигнал. Один із водіїв також зупинився та викликав швидку, але було пізно. Герман помер до приїзду медиків. У нього стався інфаркт. Це трапилося 17 вересня 2015 року. Миколу у віці 36 років поховали на Байковому кладовищі.

Старший син Герман помер від інфаркту, фото з мережі

Що відомо про молодшого сина Герман

Молодший син політикині Роман загинув у 16 років, ще будучи школярем. Він повертався з відпочинку в Одесі разом із братом дружини Миколи, який був за кермом. Автівка злетіла з дороги, перекинулась та вибухнула. Це сталося на трасі Одеса-Київ у 2009 році. Унаслідок аварії Роман загинув. Його поховали на Байковому кладовищі.

Роман Герман загинув у 16 років, фото з мережі

Хлопець навчався у київській школі та не планував пов'язувати життя з політикою чи бізнесом. В інтерв'ю Герман розповідала, що загибель сина стала найважчим моментом у її житті.

Могила Романа Германа, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя мера Харкова Ігоря Терехова. Він є багатодітним батьком.