Янукович, самогубство та захист російської мови: як зараз виглядає ексрегіоналка Богословська та чим відома

Богословська пішла з політики у 2019 році

Інна Богословська — українська політикиня, яка тривалий час була депутаткою Партії регіонів, як і Ганна Герман. Загалом вона відстоювала проросійські погляди, зокрема підтримувала скандальні "Харківські угоди", які дозволяли Чорноморському флоту ВМФ Росії перебувати в Криму до 2042 року. Упродовж останніх років екснардепка не з'являється на публічних заходах. Сьогодні, 5 серпня, їй виповнюється 65 років.

"Телеграф" розповість, якою була політична діяльність Богословської, чим вона встигла запам'ятатися та куди зникла.

Що відомо про Інну Богословську

Богословська народилась у Харкові у 1960 році. Навчалась у Харківському юридичному інституті та в аспірантурі Інституту держави і права Академії Наук СРСР. З 1982 року Інна почала працювати в Харківській обласній колегії адвокатів. У 22 роки виграла першу справу.

У 1991 році Інна створила одну з перших у Харкові юридичних служб. Там вона займалась цивільними і кримінальними справами. У 1998 році Богословська вперше пройшла до Верховної Ради. У парламенті Інна входила до комітету з питань фінансів і банківської діяльності. Також брала участь у роботі над Бюджетним, Кримінальним, Цивільним, Господарським і Податковим кодексами. Менше року Інна очолювала комітет з питань регуляторної політики та підприємництва.

Інна Богословська, фото з мережі

У 2007 році Богословська стала заступницею міністра юстиції, але була на цій посаді кілька місяців. Після цього вона стала народною депутаткою від Партії регіонів і першим заступником голови Комітету з питань культури і духовності.

У 2009 році Інна подавала свою кандидатуру на пост президента України, але не перемогла. У 2010 році вона повернулась до Партії регіонів, де продовжила працювати у парламенті. Нардепка голосувала за скандальні "Харківські угоди" відповідно до яких Чорноморський флот Росії залишається у Севастополі до 2042 року. До того ж вона підтримувала закон "Про засади державної мовної політики", який посилює статус російської в Україні.

Богословська була регіоналкою, фото з мережі

Богословська була однією з підписантів звернення до польського Сейму, щоб "визнати Волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів". Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що такі дії можна кваліфікувати як державну зраду.

Після силового розгону майданівців, нардепка покинула Партію регіонів. Вона зазначила, що тодішній президент Віктор Янукович оточив себе людьми, з якими має фінансові справи. Богословська казала, що не може перебувати у політичній силі, яка "відповідає за кровопролиття".

Богословська підтримувала скандальні закони, фото з мережі

Богословська стверджувала, що над Януковичем стоїть російський президент Володимир Путін, який керує ним через нардепа Віктора Медведчука. У той період вона підкреслювала, що Янукович повинен підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Водночас чиновниця розуміла, що Україну може чекати "поганий сценарій".

Я впевнена, що зараз ситуацією керує Путін через Медведчука. Кажуть, що 100% не буває, але це той випадок, коли я можу сказати це на 100 %. Угоду він повинен підписати. Історично за це йому проститься все. Якщо Янукович цього не зробить, нас чекає дуже поганий сценарій. Судячи з усього, сьогодні у Путіна дуже багато штрейкбрехерів усередині України.

Де зараз Інна Богословська

У 2018 році політикиня в ефірі каналу "112 Україна" хотіла дати ляпас колишньому міністру транспорту та зв’язку Євгену Червоненко. А все через образливі висловлювання у її бік. Бійку не допустили ведучі.

Богословська і Червоненко, фото "РБК-Україна"

У 2019 році Богословська вдруге балотувалась у президенти, однак не змогла перемогти. Після цього політикиня припинила з'являтися на публіці. А у 2022 році Богословська вперше за довгий час дала інтерв'ю програмі "ЖВЛ", де розповіла про фінансові труднощі. Колишня регіоналка не знала, чи зможе виплатити кредит на будинок, який взяла у 60 років.

Богословська мала фінансові проблеми, фото з мережі

Водночас політикиня розповіла, що мала думки про самогубство. Одного дня вона вийшла з авто і годину дивилась на дорогу, де рух відбувався у три смуги. Інна хотіла кинутися під колеса, проте передумала.

Богословська думала про суїцид, фото з її інстаграм-сторінки

У 2022 році Богословська створила мотиваційну плафторму, в межах якої виступає з лекціями про успіх, прийняття себе та реалізацію цілей. Тепер колишня нардепка стала ментором.

Богословська виступає з лекціями, фото з її інстаграм-сторінки

Богословська засудила Росію за повномасштабну війну проти України. Ексчиновниця публікує ролики з власним баченням суспільно-політичних подій в Україні та світі. У 2025 році Інна заснувала освітню платформу "Колайдер", яка проводить навчання з особистісного розвитку. Богословська живе в Україні, зважаючи на місце розташування її облікового запису.

Богословська живе в Україні, фото з її інстаграм-сторінки

Богословська стала ментором, фото з її інстаграм-сторінки

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