Встановила 50 рекордів та стала Героєм України: як виглядала в молодості "Золота рибка" Клочкова

Легенда українського спорту мовчить про війну

Яна Клочкова — відома українська плавчиня, чотириразова олімпійська чемпіонка та срібна призерка Олімпіади-2000. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну переїхала до окупованого Криму до батьків.

"Телеграф" розповідає, якою у молодості була "Золота рибка" України. Колишня спортсменка мовчить про війну, обравши для проживання країну-агресор.

Яна Клочкова

Яна Клочкова в молодості — що про неї відомо

Яна народилася 7 серпня 1982 року у Сімферополі у спортивній сім’ї. Її батьки: Олександр та Олена Клочкові – спортсмени-легкоатлети. Батько працював будівельником, а мати – у бакалійному магазині. Батьки віддали 4-річну Яну в секцію зі спортивної гімнастики, потім вона перейшла в художню гімнастику, проте з її статурою там робити дівчинці було нічого. У 7 років Клочкова познайомилася із плаванням. Це рішення стало доленосним.

Яна Клочкова з мамою Оленою та сестрою Анною

Яна Клочкова із сестрою

Яна Клочкова з подругами у басейні

Спортивна кар’єра Яни Клочкової

У 14 років Яна виграла свою першу міжнародну медаль — "срібло" юніорського чемпіонату Європи, а вже наступного року вона взяла "золото". 1998 року Клочкова добуває своє перше "золото" на Кубку світу, а 1999 року вперше стає чемпіонкою світу. Загалом Яна здобула 14 медалей на чемпіонатах світу (10 золотих та чотири срібних) та 28 – на чемпіонатах Європи (14 золотих, 5 срібних та 3 бронзових нагороди), встановила 50 рекордів України.

Головний успіх у кар’єрі прийшов до Клочкової на Олімпіадах у Сіднеї та Афінах, де вона здобула 4 "золота" та одне "срібло". 2004 року Леонід Кучма підписав указ про присвоєння звання "Герой України" Яні Клочковій.

Яна Клочкова. Фото: Getty Images

Яна Клочкова. Фото: Getty Images

Яна Клочкова. Фото: Getty Images

Яна Клочкова. Фото: Getty Images

Яна Клочкова. Фото: Getty Images

Життя після закінчення спортивної кар’єри

2006 року Яна була обрана депутатом Харківської міської ради від Партії регіонів. Входила до депутатської групи "Молоді регіони".

У 2010 році народила сина Олександра від грузинського спортсмена та бізнесмена Левана Ростошвілі. З 2012 року виховує дитину сама.

2011 року Яна очолила київське відділення Національного олімпійського комітету України, але 2012 року пішла з цієї посади.

У 2021 році Клочкова образилася на українську владу, зокрема на президента країни Володимира Зеленського. Яна поскаржилася, що її не запросили на святкування 30-ї річниці Дня незалежності України, хоча інші імениті атлети (Сергій Бубка та Андрій Шевченко) навіть отримали ордени з рук президента. Перед нею вибачився нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк.

Після початку великої війни Клочкова разом із сином переїхали до батьків до окупованого Криму, через що експлавчиху розкритикувала громадськість. Українська влада при цьому не має наміру позбавляти її звання Героя України, адже "не знає всіх обставин її переїзду".

Нагадаємо, українська фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан здобула шосту олімпійську медаль, вигравши "золото" у командному турнірі на Олімпійських іграх 2024 у Парижі, ставши найуспішнішим представником України в історії Олімпійських ігор. Шаблістка перевершила досягнення Клочкової (5 медалей).