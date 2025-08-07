Ви не одразу знайдете на ній Україну: як виглядає карта світу очима американців (фото)

Україна наче мураха у порівнянні з Америкою

Українці звикли бачити свою країну по центру, але так виглядає не кожна карта. Наприклад, на американській карті світу контури України дещо віддалені і знаходяться з правого боку.

"Телеграф" розповість як виглядає карта світу у США. А також про те, де там потрібно шукати Україну.

Варто зазначити, що вертикальна вісь світу проходить через США. На цих картах Америка виявляється справжнім "островом", омиваним Тихим океаном із заходу та Атлантичним океаном зі сходу. Такий підхід робить США візуально центром світу — географічно і символічно.

Карта світу США

Як і на європейській карті, на американській версії екватор зміщений у нижню половину карти. Це створює оптичну ілюзію, через яку розміри Північної Америки та Євразії виглядають набагато більшими порівняно з розмірами Південної Америки, Африки та Австралії, ніж це є насправді.

Як жителі США бачать Україну на карті світу

На американській карті світу Україна розташована у правій частині, далеко від центрального положення Сполучених Штатів.

Через особливості проекції Меркатора, яка збільшує території ближче до полюсів, Україна на такій карті може здаватися меншою, ніж вона є насправді. Вона сприймається як частина великого євразійського континенту.

Карта світу США

Географічна віддаленість від американських берегів робить нашу країну менш помітною у повсякденній свідомості пересічних громадян США, які звикли бачити свою країну у самому центрі світової карти.

