В Україні є село з "тарганячою" назвою, але там завжди повно мандрівників (фото)

Найдавніша писемна згадка про нього датована 1488 роком

В Україні є чимало населених пунктів з цікавими назвами. Один з них — село Тараканів в Дубенському районі Рівненської області.

"Телеграф" розповідає, де розташований Тараканів та як виникла його назва. Виявляється, вона не пов'язана з неприємною комахою — тарганом (російською таракан).

Село розташоване на лівому березі річки Іклів. В Тараканові розташований відомий Тараканівський форт, збудований у ХІХ столітті.

Найдавніша писемна згадка про нього датована 1488 роком. В акті сказано, що Гриб Івашевич заставляє маєток "Тороканов" князям Михайлу й Костянтину Острозькому за 80 коп широких грошей.

Зупинка у селі Тараканів

Назва села Тараканів, ймовірно, походить від прізвища Таракан. Воно, своєю чергою, могло виникнути від слова "торокан" через заміну "о" на "а". Прізвище могло бути пов'язане з тюркським словом "taraqan", що означає "втікач" або "той, хто тікає". Також існує версія, що назва може бути пов'язана з тюркським терміном "tarkan" — зневажливе значення "сановник".

Тараканівський форт овіяний містикою

Ця популярна локація притягує туристів. Оборонна споруда 19-го століття, відома також як форт-застава Дубно, була зведена на межі тодішніх Австрійської та Російської імперій. Форт є унікальним і важливим пам'ятником військової архітектури, який вражає не лише своєю історією, а й містичною атмосферою, що створюється забутими, занедбаними об’єктами.

Тараканівський форт

Тараканівський форт складався з кількох казематів, у яких могли розміщуватись до 800 осіб. Казарми, пекарні, склади та господарські приміщення були оснащені вентиляцією та пічками для обігріву. Важливою частиною споруди була система водопостачання, що включала 3 колодязі, а також каналізацію. Форт мав освітлення, телефон та телеграф вже в кінці 19-го століття.

Він виглядає дуже атмосферно

Це місце оповите містикою — ходять чутки, що під час Другої світової війни нацисти використовували його для таємних досліджень і експериментів. Радянські війська пізніше нібито облаштували там склад ядерної зброї. Однак правдивість цих фактів так і не була підтверджена.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є одразу шість населених пунктів з "хріновою" назвою. Де вони розташовані.