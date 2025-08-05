В Україні є село з "тарганячою" назвою, але там завжди повно мандрівників (фото)
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Найдавніша писемна згадка про нього датована 1488 роком
В Україні є чимало населених пунктів з цікавими назвами. Один з них — село Тараканів в Дубенському районі Рівненської області.
"Телеграф" розповідає, де розташований Тараканів та як виникла його назва. Виявляється, вона не пов'язана з неприємною комахою — тарганом (російською таракан).
Село розташоване на лівому березі річки Іклів. В Тараканові розташований відомий Тараканівський форт, збудований у ХІХ столітті.
Найдавніша писемна згадка про нього датована 1488 роком. В акті сказано, що Гриб Івашевич заставляє маєток "Тороканов" князям Михайлу й Костянтину Острозькому за 80 коп широких грошей.
Назва села Тараканів, ймовірно, походить від прізвища Таракан. Воно, своєю чергою, могло виникнути від слова "торокан" через заміну "о" на "а". Прізвище могло бути пов'язане з тюркським словом "taraqan", що означає "втікач" або "той, хто тікає". Також існує версія, що назва може бути пов'язана з тюркським терміном "tarkan" — зневажливе значення "сановник".
Тараканівський форт овіяний містикою
Ця популярна локація притягує туристів. Оборонна споруда 19-го століття, відома також як форт-застава Дубно, була зведена на межі тодішніх Австрійської та Російської імперій. Форт є унікальним і важливим пам'ятником військової архітектури, який вражає не лише своєю історією, а й містичною атмосферою, що створюється забутими, занедбаними об’єктами.
Тараканівський форт складався з кількох казематів, у яких могли розміщуватись до 800 осіб. Казарми, пекарні, склади та господарські приміщення були оснащені вентиляцією та пічками для обігріву. Важливою частиною споруди була система водопостачання, що включала 3 колодязі, а також каналізацію. Форт мав освітлення, телефон та телеграф вже в кінці 19-го століття.
Це місце оповите містикою — ходять чутки, що під час Другої світової війни нацисти використовували його для таємних досліджень і експериментів. Радянські війська пізніше нібито облаштували там склад ядерної зброї. Однак правдивість цих фактів так і не була підтверджена.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є одразу шість населених пунктів з "хріновою" назвою. Де вони розташовані.