Вы не сразу найдете на ней Украину: как выглядит карта мира глазами американцев (фото)
Украина как муравей по сравнению с Америкой
Украинцы привыкли видеть свою страну по центру, но так выглядит не каждая карта. К примеру, на американской карте мира контуры Украины несколько оттдалены и находятся с правой стороны.
"Телеграф" расскажет как выглядит карта мира в США. А также о том, где нужно искать Украину.
Следует отметить, что вертикальная ось мира проходит через США. На этих картах Америка оказывается настоящим "островом", омываемым Тихим океаном с запада и Атлантическим океаном с востока. Такой подход делает США визуально центром мира – географически и символически.
Как и на европейской карте, на американской версии экватор смещен в нижнюю половину карты. Это создает оптическую иллюзию, из-за которой размеры Северной Америки и Евразии выглядят гораздо больше по сравнению с размерами Южной Америки, Африки и Австралии, чем это на самом деле.
Как жители США видят Украину на карте мира
На американской карте мира Украина находится в правой части, вдали от центрального положения Соединенных Штатов.
Из-за особенностей проекции Меркатора, которая увеличивает территории ближе к полюсам, Украина на такой карте может казаться меньше, чем на самом деле. Она рассматривается как часть большого евразийского континента.
Географическая оттдаленность от американских берегов делает нашу страну менее заметной в повседневном сознании рядовых граждан США, которые привыкли видеть свою страну в самом центре мировой карты.
