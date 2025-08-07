Вы не сразу найдете на ней Украину: как выглядит карта мира глазами американцев (фото)

Украина как муравей по сравнению с Америкой

Украинцы привыкли видеть свою страну по центру, но так выглядит не каждая карта. К примеру, на американской карте мира контуры Украины несколько оттдалены и находятся с правой стороны.

"Телеграф" расскажет как выглядит карта мира в США. А также о том, где нужно искать Украину.

Следует отметить, что вертикальная ось мира проходит через США. На этих картах Америка оказывается настоящим "островом", омываемым Тихим океаном с запада и Атлантическим океаном с востока. Такой подход делает США визуально центром мира – географически и символически.

Карта мира США

Как и на европейской карте, на американской версии экватор смещен в нижнюю половину карты. Это создает оптическую иллюзию, из-за которой размеры Северной Америки и Евразии выглядят гораздо больше по сравнению с размерами Южной Америки, Африки и Австралии, чем это на самом деле.

Как жители США видят Украину на карте мира

На американской карте мира Украина находится в правой части, вдали от центрального положения Соединенных Штатов.

Из-за особенностей проекции Меркатора, которая увеличивает территории ближе к полюсам, Украина на такой карте может казаться меньше, чем на самом деле. Она рассматривается как часть большого евразийского континента.

Карта мира США

Географическая оттдаленность от американских берегов делает нашу страну менее заметной в повседневном сознании рядовых граждан США, которые привыкли видеть свою страну в самом центре мировой карты.

