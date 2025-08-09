Українка купила в АТБ пельмені з огидним "сюрпризом". Що там було (фото)

Жінка звернулася на гарячу лінію, проте розмова тривала недовго

На полицях українських магазинів продають чимало некорисних продуктів. Проте те, що побачила українка у пачці пельменів, куплених в одному з супермаркетів АТБ, просто шокує.

Українка Ася Хабарова на своїй Facebook-сторінці розповіла про дуже неприємний випадок. Її мама купила пельмені в АТБ, зварила та почала їсти. Проте у страві були якісь дивні "нитки". Жінка роздивилася їх та зрозуміла, що це глисти (принаймні так вона ідентифікувала те, що було у пельменях). Дівчина не уточнила, в якому місті трапився інцидент.

Вона звернулася до магазину, де придбала пельмені. За словами жінки, охорона сказала їй, що це для них "знайома історія" та запропонувала телефонувати на гарячу лінію.

Авторка публікації додала кілька фото — пакет з пельменями та те, що було в них. Як можна побачити на фото, пельмені з куркою, свининою та яловичиною було вироблено у Кропивницькому. Вони свіжі, дата виготовлення 30.06.2025, термін придатності — один рік.

"День у день" - власна торгова марка АТБ

Напівфабрикат вироблений у Кропивницькому

Пельмені вироблені зовсім нещодавно

Те, що виявила жінка у пельменях

Що відповіли на гарячій лінії АТБ

У коментарях Хабарова написала, що її мама зателефонувала на гарячу лінію АТБ та розповіла про неякісний товар. Проте, стверджує дівчина, там запитали адресу магазину та дату покупки, після чого просто поклали слухавку.

Як розповідав "Телеграф", раніше чоловік виявив велику розбіжність у чеках АТБ та цінах на полицях. З чотирьох придбаних товарів тільки один було пробито правильно.