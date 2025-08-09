Украинка купила в АТБ пельмени с отвратительным "сюрпризом". Что там было (фото)

Женщина обратилась на горячую линию, однако разговор продолжался недолго

На полках украинских магазинов продают немало неполезных продуктов. Однако то, что увидела украинка в пачке пельменей, купленных в одном из супермаркетов АТБ, просто шокирует.

Украинка Ася Хабарова на своей Facebook-странице рассказала об очень неприятном случае. Ее мама купила пельмени в АТБ, сварила и начала есть. Однако в блюде были какие-то странные "нитки". Женщина рассмотрела их и поняла, что это глисты (по крайней мере, так она идентифицировала то, что было в пельменях). Девушка не уточнила, в каком городе произошел инцидент.

Покупательница обратилась в магазин, где приобрела пельмени. По словам женщины, охрана сказала ей, что это для них "знакомая история" и предложила звонить по телефону на горячую линию.

Автор публикации добавила несколько фото — пакет с пельменями и то, что было в них. Как можно увидеть на фото, пельмени с курицей, свининой и говядиной были произведены в Кропивницком. Они свежие, дата изготовления 30.06.2025, срок годности – один год.

"День у день" – собственная торговая марка АТБ

Полуфабрикат произведен в Кропивницком

Пельмени произведены совсем недавно

То, что обнаружила женщина в пельменях

Что ответили на горячей линии АТБ

В комментариях Хабарова написала, что ее мама позвонила по телефону на горячую линию АТБ и рассказала о некачественном товаре. Однако, утверждает девушка, там спросили адрес магазина и дату покупки, после чего просто положили трубку.

