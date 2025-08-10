Балотувався у Раду, але не пройшов: як виглядає племінник Ющенка та що про нього відомо

Племінник експрезидента України працював з Аваковим

Третій президент України Віктор Ющенко має рідного брата Петра, з яким вони дуже схожі. Він також займався політикою певний час, а також бізнесом. У Петра є син Ярослав, який був заступником губернатора Харківської області.

"Телеграф" розповість, що відомо про сина Петра Ющенка, і чим він займається.

Що відомо про Ярослава Ющенка

Майбутній політик народився у 1980 році у шлюбі Петра Ющенка з дружиною Оленою. Здобув освіту економіста у Харківському національному університеті імені Каразіна. Також навчався на юриста у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого.

У 2000-2001 роках Ярослав працював головним економістом у ТОВ "Фірма Слобода" у Харкові. Генеральним директором і президентом компанії тоді був його батько. У 2001-2005 роках він був головним економістом ТОВ "Фірма Сула" у Києві. За різними джерелами, до підприємства також мав стосунок Петро Ющенко.

Ярослав Ющенко, фото з мережі

У 2002 році Ярослава обрали заступником голови штабу виборчого блоку Віктора Ющенка "Наша Україна" на Харківщині. А на президентських виборах у 2004 році він був заступником керівника харківського обласного штабу коаліції "Сила народу". У 2003-2005 роках Ярослав працював директором за сумісництвом ДСП Гринівка на Сумщині.

У 2005 році Ющенко став заступником голови Харківської обласної державної адміністрації, яку тоді очолював Арсен Аваков. У штаті він займався економічними питаннями — приватизацією держвласності, плануванням заходів щодо реформування економіки та соцсфери, економічною безпекою, розвитком малого та середнього бізнесу.

У 2006 році Ярослав керував Харківським обласним штабом блоку "Наша Україна". А на виборах до парламенту у 2007 році його призначили заступником харківського штабу пропрезидентського блоку "Наша Україна – Народна самооборона".

Ющенко керував штабом блоку "Наша Україна", фото Анни Андрієвської

Упродовж 2006-2010 років Ющенко був депутатом Харківської обласної ради. Також він входив до комісії з питань спільної власності територіальних громад області. У 2012 році Ярослав балотувався до Верховної Ради VII скликання від "Нашої України". Утім, ця політична сила не подолала прохідний бар'єр у 5%.

За останньою інформацією Ярослав очолює ревізійну комісію ТОВ "Агрофірма "Хоружівка". За даними сайту YouControl на серпень 2025 року, керівником підприємства вказаний Петро Ющенко, а кінцевим бенефіціаром — Ярослав.

Петро та Ярослав Ющенки, фото з мережі

На своїй сторінці у фейсбуці Ярослав рідко щось публікує. Зазвичай він ділиться новинами, які стосуються його дядька, Віктора Ющенка. Також в Ющенка вказано, що він перебуває у шлюбі з Катериною Ющенко.

Ющенко з дружиною Катериною, фото з його сторінки у фейсбуці

Весілля Ярослава та Катерини Ющенко, фото з його сторінки у фейсбуці

