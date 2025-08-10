Баллотировался в Раду, но не прошел: как выглядит племянник Ющенко и что о нем известно

Племянник экс-президента Украины работал с Аваковым

У третьего президента Украины Виктора Ющенко есть родной брат Петр, с которым они очень похожи. Он также занимался политикой некоторое время, а также бизнесом. У Петра есть сын Ярослав, который был заместителем губернатора Харьковской области.

"Телеграф" расскажет, что известно о сыне Петра Ющенко, и чем он занимается.

Что известно о Ярославе Ющенко

Будущий политик родился в 1980 году в браке Петра Ющенко с женой Еленой. Получил образование экономиста в Харьковском национальном университете имени Каразина. Также учился на юриста в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.

В 2000-2001 годах Ярослав работал главным экономистом в ООО "Фирма Слобода" в Харькове. Генеральным директором и президентом компании был его отец. В 2001-2005 годах он был главным экономистом ООО "Фирма Сула" в Киеве. По разным источникам, к предприятию также имел отношение Петр Ющенко.

Ярослав Ющенко, фото из сети

В 2002 году Ярослав был избран заместителем председателя штаба блока Виктора Ющенко "Наша Украина" в Харьковской области. А на президентских выборах в 2004 году он был заместителем руководителя харьковского областного штаба коалиции "Сила народа". В 2003-2005 годах Ярослав работал директором по совместительству ДСП Гриновка Сумской области.

В 2005 году Ющенко стал заместителем председателя Харьковской облгосадминистрации, которую тогда возглавлял Арсен Аваков. В штате он занимался экономическими вопросами — приватизацией госсобственности, планированием мер по реформированию экономики и соцсферы, экономической безопасностью, развитием малого и среднего бизнеса.

В 2006 году Ярослав руководил Харьковским областным штабом блока "Наша Украина". А на выборах в парламент в 2007 году он был назначен заместителем харьковского штаба пропрезидентского блока "Наша Украина – Народная самооборона".

Ющенко руководил штабом блока "Наша Украина", фото Анны Андриевской

В течение 2006-2010 годов Ющенко был депутатом Харьковского областного совета. Также он входил в комиссию по вопросам общей собственности территориальных общин области. В 2012 году Ярослав баллотировался в Верховную Раду VII созыва от "Нашей Украины". Впрочем, эта политическая сила не преодолела проходной барьер в 5%.

По последней информации, Ярослав возглавляет ревизионную комиссию ООО "Агрофирма "Хоружевка". По данным сайта YouControl на август 2025 года, руководителем предприятия указан Петр Ющенко, а конечным бенефициаром — Ярослав.

Петр и Ярослав Ющенко, фото из сети

На своей странице в фейсбуке Ярослав редко публикует что-то. Обычно он делится новостями, касающимися его дяди, Виктора Ющенко. Также у Ющенко указано, что он состоит в браке с Екатериной Ющенко.

Ющенко с женой Екатериной, фото с его страницы в фейсбуке

Свадьба Ярослава и Екатерины Ющенко, фото с его страницы в фейсбуке

