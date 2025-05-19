Ви могли б їх переплутати: як виглядає рідний брат Віктора Ющенка

Петро Ющенко був народним депутатом трьох скликань від партії "Наша Україна"

Ім’я Віктора Ющенка, якого отруїли наприкінці 2004 року, відоме кожному українцеві як лідера Помаранчевої революції та третього президента України. А про його старшого брата, Петра Ющенка, мало хто знає. Він ніколи не був в центрі уваги, а обирав бути осторонь медійної слави.

Петро Андрійович, як і його брат, політик, а також писав наукову роботу, через що став фігурантом скандалу. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про рідного брата Віктора Ющенка.

Петро Андрійович Ющенко — що відомо

Петро Ющенко народився в селі Хоружівка Сумської області, 15 вересня 1946 року. Зараз йому 78. Його батьки були вчителями — батько викладав англійську мову, а мама — фізику та математику. Коли Петру було 9, у нього народився брат — майбутній президент України Віктор Ющенко.

Їхній батько, Андрій Андрійович Ющенко, пережив ув’язнення у кількох німецьких концтаборах під час Другої світової війни. Зокрема, в Освенцимі.

За освітою Петро Ющенко інженер-електрик. За фахом він працював на кількох харківських підприємствах. Зокрема, на фабриці культпобутових виробів, "Кінг мануфактура "Жовтень", ПЗ "Аврора".

Брат Віктора Ющенка також бізнесмен. Він засновник 11 компаній. Зокрема, "Перший інвестиційний банк", "Українська поштово-пенсійна страхова компанія, торговий центр "Квадрат — площа Слави" тощо.

Політична кар’єра

У 2002 році Петро Андрійович став народним депутатом України IV скликання від блоку "Наша Україна". У 2006 та 2007 його було переобрано. Усі три скликання працював у комітеті ВР з питань культури та духовності. У 2012 році він балотувався у нардепи від партії Наша Україна, але вона не пройшла у ВР.

Скандали з Петром Ющенком

Петро Ющенко захистив докторську дисертацію у 2019 році в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Її темою була "Києворуська спадщина в історичній пам’яті українського суспільства". Проте, у 2020 році Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України забрала наукового ступеня Петра Ющенка. Річ у тім, за даними Вікіпедії, існує відгук, у якому йдеться, що у науковій роботі низький рівень дослідження та виявлено академічний плагіат.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про маму Віктора Ющенка. Вона відмовляла сина балотуватися у президенти.