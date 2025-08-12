Пародия на Трампа и Меланию на танцевальном шоу взорвала соцсети (видео)

Сначала играл гимн США, который перешел в зажигательное шоу

В сети завирусилось видео с израильского шоу "Танцы со звездами", где исполнители совершили пародию на президента США Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп. Их танец начался с гимна США, а затем перешел в зажигательное шоу.

Соответствующие видео распространяется в сети. Пользователи в комментариях уже выразили удивление и восхищение этой парой.

Заметим, что зажигательный танец исполнили Тейлор Малков и его партнер Хаим Перштейн. На танцплощадке они появились в образе президента США и первой леди в день инаугурации. Оба танцовщика имели точные копии нарядов супругов Трампов. На первых минутах выступление начинается с гимна США, во время которого Трамп тянется к Мелании, чтобы поцеловать, но она отталкивает его.

Тейлор Малков и Хаим Перштейн в образе Трампа и его жены

Тейлор Малков и Хаим Перштейн в образе Трампа и Мелании

Дальше она поправляет галстук Трампа и начинается танец. Тейлор сбрасывает костюм Мелании и остается в латиноамериканском танцевальном костюме в цвет флага США. Танцуют они под песню YMCA группы Village People, которую Трамп использовал на своих митингах во время предвыборной кампании.

Известно, что сам танец станцевали на шоу еще неделю назад, но в сети он завирусился только сейчас. Пользователи отмечали не только пыл и профессионализм танцовщиков, но и то, что Трампу такая пародия может не понравиться или наоборот — потешит его эго.

