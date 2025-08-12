Під неї хочеться танцювати з перших секунд: що відомо про найпопулярнішу пісню 1994 року (відео)

Пісня поєднує в собі легкий поп із елементами реггі

Музика має унікальну силу об’єднувати мільйони сердець і пробуджувати найяскравіші спогади. Багато хітів залишаються живими роками, оскільки стали справжніми символами своєї епохи. Одним із таких вічних шедеврів стала пісня "The Sign", яку світу подарував гурт Ace of Base.

Телеграф вирішив дізнатися, чим особливий цей трек і що про нього відомо. Пісня "The Sign" очолювала вершини світових чартів.

Яка пісня була найпопулярнішою у 1994 році

Пісня "The Sign" шведської попгрупи Ace of Base стала одним із головних музичних феноменів 1994 року та однією з найвідоміших композицій 90-х років.

Трек, що став світовим хітом, був написаний 1993 року учасниками гурту — Ульфом Екбергом, Йонасом Берггреном та Дереком Томасом. Пісня увійшла до альбому "The Sign", випущеного 1993-го, але саме 1994-го композиція досягла піка своєї популярності.

Поп-група Ace of Base

Відомо, що композиція "The Sign" групи Ace of Base займала перші місця в чартах США (Billboard Hot 100), Великобританії, Австралії та багатьох інших країн, тому надовго закріпився в серцях мільйонів слухачів.

З перших секунд під цю мелодію хочеться танцювати, адже вона поєднує легкий поп з елементами регі'. У тексті розповідається про те, як важливо усвідомлювати свої помилки та рухатися вперед, шукати в житті нові шляхи та не втрачати надію.

Пісня "The Sign" звучить просто і легко, але при цьому вона мала сучасне звучання, це і зробило її популярною як серед підлітків, так і у дорослої аудиторії. Трек приніс групі кілька престижних музичних нагород і досі його можна почути на радіостанціях та у плейлистах ретро-музики.

